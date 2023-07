TP.HCM xuất hiện đợt mưa kéo dài nhất từ đầu năm đến nay

Từ khoảng 13 giờ chiều hôm qua 1.7, nhiều nơi ở TP.HCM bắt đầu xuất hiện mưa lớn như: Q.Bình Thạnh, TP.Thủ Đức, Q.Gò Vấp,… Ngay trong cơn mưa, nhiều tuyến đường bị ngập nước, người dân di chuyển khó khăn.



Cơn mưa lớn kéo dài chừng hơn 1 giờ, sau đó chuyển sang mưa nhỏ và tiếp tục mưa lớn trở lại vào khoảng 19 giờ, kèm giông gió.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, tính đến 20 giờ 20 phút, lượng mưa đo được trong ngày 1.7 tại một số trạm như sau: Thủ Đức 61 mm, Cần Giờ 47 mm. Đo từ ra đa cũng cho thấy Q.3, Q.10 và Q.11 có lượng mưa khoảng 40 – 60 mm.

TP.HCM hôm qua có mưa tầm tã từ chiều tới tối Nhật Thịnh

"Đây là ngày thứ bảy liên tiếp TP.HCM có mưa. Đợt mưa kéo dài nhất kể từ đầu năm nay. Nguyên nhân chính do hội tụ gió ở tầng thấp, cộng với gió mùa tây nam cường độ trung bình. Dự báo 24 – 48 giờ tới, TP.HCM vẫn còn mưa nhiều, sau giảm dần. Từ ngày 5 – 6.7 trở đi, nhiễu động trên cao hoạt động tốt gây mưa nhiều trở lại cho khu vực", ông Quyết thông tin.

Cũng trong hôm nay, nhiều nơi ở TP.HCM có mưa lớn như: Mỹ Tú (Sóc Trăng) 98,4 mm, Giồng Riềng (Kiên Giang) 87 mm, Cái Nước (Cà Mau) 75,2 mm, Vĩnh Long 73,2 mm,…

Mưa nhiều trong tuần

Theo số liệu, trong ngày 1.7, nhiệt độ cao nhất tại trạm Tân Sơn Nhất là 33oC (giảm 2oC so với hôm trước), độ ẩm thấp nhất 67%, gió tây nam 4 m/s. Tại Nhà Bè nhiệt độ lúc 13 giờ là 32oC (giảm 1oC so với hôm trước), độ ẩm 70%.

TP.HCM đang trong đợt mưa kéo dài nhất từ đầu năm đến nay Nhật Thịnh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, 24 giờ tới, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển mở rộng về phía đông và đông nam. Hội tụ gió tầng thấp lên đến mực 1.500 m còn duy trì với cường độ suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới xu hướng lấn tây trở lại.

Dự báo thời tiết Nam bộ 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Đêm có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối có mưa rào và giông rải rác (diện mưa có xu hướng giảm nhẹ so với 24 giờ trước), có nơi mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng ngập úng cục bộ vùng trũng, thấp đô thị.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất Đông Nam bộ phổ biến trong khoảng 24 – 26oC, miền Tây thấp nhất dao động 25 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC.

Thời tiết TP.HCM ngày 2.7 dự báo chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa. Trong mưa giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26oC, cao nhất 35oC.

Đợt mưa này kéo dài thêm khoảng 2 ngày nữa, sau đó tạm ngưng rồi đến ngày 6.7 có xu hướng gia tăng trở lại Nhật Thịnh

Từ 2 – 7 ngày tới, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục mở rộng về phía đông và đông nam thiết lập rãnh áp thấp vắt qua 24 - 26 độ vĩ bắc. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình chi phối khu vực.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây vắt qua Nam bộ nâng dần trục lên phía bắc. Nam bộ chịu ảnh hưởng của hội tụ gió tầng thấp trong ngày đầu, sau giảm. Từ ngày 5 – 6.7 trở đi, nhiễu động trên cao hoạt động tốt gây mưa nhiều trở lại cho khu vực.

Dự báo thời tiết Nam bộ 2 – 7 ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào rải rác có nơi mưa vừa, mưa to và giông; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 6.7 trở đi mưa có xu hướng tăng, cục bộ có mưa vừa, mưa to.