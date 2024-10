TP.HCM yêu cầu cấm xe lưu thông trong khu vực trường học

Tạo môi trường học tập an toàn và lành mạnh cho học sinh

Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM vừa ban hành công văn số 6602, ký bởi Phó giám đốc Dương Trí Dũng vào ngày 15.10.2024, nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học. Nội dung văn bản nhấn mạnh các biện pháp an toàn, trong đó có quy định cấm xe cơ giới lưu thông tại khu vực trường học để bảo vệ học sinh. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Điều này nhằm tạo môi trường học tập an toàn và lành mạnh cho học sinh.

Khu vực sân trường một trường tiểu học tại TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Các nội dung trọng tâm mà lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM đề cập tới trong công văn gồm: Công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống bạo lực học đường; Công tác tác phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống thiên tai; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và an toàn điện; Công tác an toàn giao thông; Công tác phòng, chống ma túy, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và quản lý học sinh, học viên nội trú, bán trú.

Về phòng chống bạo lực học đường, Sở yêu cầu phải tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo và các đoàn thể trong nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, học viên. Đồng thời, trường học phải xây dựng nội quy và biện pháp xử lý kỷ luật học sinh vi phạm bạo lực học đường theo các luật định hiện hành...

Về phòng chống tai nạn thương tích, lãnh đạo Sở yêu cầu đơn các vị phải tổ chức rà soát, đánh giá hàng năm dựa trên các tiêu chí dành cho các trường học theo bậc học; vận động học sinh tham gia các lớp học bơi, chống tai nạn đuối nước...

Các đơn vị phải rà soát công tác tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống, ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, lũ lụt, mưa giông, lốc xoáy, kiểm tra, rà soát an toàn cây xanh, phòng ngừa cây xanh ngã đổ tại các cơ sở giáo dục...

Cấm xe cơ giới lưu thông, dừng đỗ xe sai quy định trong khuôn viên trường học

Cha mẹ là tấm gương tuân thủ luật Giao thông đường bộ cho các con ẢNH: THÚY HẰNG

Trong công văn 6602, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM yêu cầu: "Cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, cụ thể: "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; "Không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông"; "Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện"; "Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô"... tuân thủ các quy tắc giao thông; phòng ngừa tai nạn giao thông đường bộ, đường ngang qua đường sắt; tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn khi ngồi trên phương tiện đường thủy nội địa...".

Bên cạnh đó, các trường học phải cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường về việc nghiêm chỉnh chấp hành quy định luật Giao thông đường bộ như đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe...

Trường học trên địa bàn TP.HCM cũng cần rà soát, chấn chỉnh giờ học nhằm giảm ùn tắc giao thông. Các cơ sở giáo dục có thể mở cổng trường, phân luồng cho phụ huynh học sinh vào đón con em (nếu có sân rộng) hoặc hướng dẫn phụ huynh học sinh đậu xe đúng quy định và tổ chức nhiều cổng ra - vào cho học sinh vào giờ cao điểm.

Xe của phụ huynh Trường THCS Lý Thánh Tông, Q.8 xếp hàng ngay ngắn trước cổng trường, đợi con tan học ẢNH: THÚY HẰNG

"Các cơ giáo dục xây dựng phương án cấm các phương tiện xe cơ giới lưu thông, dừng đỗ trong khu vực trường học khi có học sinh đang học, sinh hoạt và vui chơi; đặt biển báo hạn chế tốc độ, quy định khu vực cấm phương tiện giao thông cá nhân lưu thông và dừng đỗ trong khu vực trường học; tăng cường trách nhiệm của nhân viên bảo vệ trong việc quản lý, nhắc nhở, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông đúng quy định, an toàn tuyệt đối cho các thành viên trong trường học; xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm lưu thông, dừng đỗ xe sai quy định trong khuôn viên trường học", lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM yêu cầu.