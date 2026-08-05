TP.HCM yêu cầu đóng BHXH, BHYT đầy đủ cho lực lượng làm việc ở khu phố

UBND TP.HCM vừa giao các sở, ngành và UBND phường, xã, đặc khu tăng cường rà soát, lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các nhóm được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng.

Theo UBND TP.HCM, thời gian qua, việc rà soát, lập danh sách tham gia BHXH, BHYT đã được các đơn vị triển khai, góp phần bảo đảm quyền lợi cho người dân. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời việc lập danh sách hoặc chưa bố trí đủ kinh phí đối với một số nhóm đối tượng, ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia.

Do đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND phường, xã, đặc khu thống kê số lượng người hoạt động không chuyên trách tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư (gọi chung là khu phố), phối hợp Sở Tài chính và Sở Nội vụ để đóng BHXH, BHYT cho lực lượng này.

Ông Huỳnh Công Thành, Trưởng khu phố 10, phường Xuân Hòa, TP.HCM (bìa trái) trao quà mừng thọ các cụ cao tuổi trong khu phố ẢNH: NGUYÊN VŨ

Bộ Tư lệnh TP.HCM được giao rà soát, lập danh sách tham gia BHXH, BHYT đối với lực lượng dân quân thường trực theo quy định. Công an TP.HCM chỉ đạo công an phường, xã, đặc khu phối hợp rà soát, lập danh sách tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo đảm đối tượng thuộc diện hỗ trợ được tham gia đầy đủ, kịp thời.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót làm ảnh hưởng quyền lợi của người tham gia. Trường hợp phát sinh chi phí khám, chữa bệnh do chậm hoặc không thực hiện đúng quy định về BHYT, đơn vị liên quan phải bồi hoàn.

Sau khi sắp xếp lại, toàn TP.HCM còn 3.925 khu phố. Mỗi khu phố có 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách gồm bí thư chi bộ, trưởng khu phố và trưởng ban công tác Mặt trận.

Với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, mỗi khu phố thành lập một tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Khu phố có quy mô nhân khẩu dưới 2.700 người có 3 thành viên, bao gồm tổ trưởng, tổ phó và tổ viên. Khu phố có từ 2.700 - 3.600 nhân khẩu được bố trí thêm 1 tổ viên, và cứ tăng thêm đủ 900 nhân khẩu thì thêm 1 tổ viên.