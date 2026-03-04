TP.HCM yêu cầu tuyệt đối không chậm trễ thi công cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2...

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Từ đó, bảo đảm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đúng quy định, tiến độ.

Phối cảnh cầu Cần Giờ

Cụ thể, với các dự án trọng điểm đầu tư theo phương thức PPP gồm cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Sở Tài chính TP.HCM được giao chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết theo từng bước, bảo đảm tiến độ đã được HĐND TP.HCM thông qua và báo cáo trước ngày 5.3.

Đối với từng dự án, lãnh đạo UBND TP yêu cầu khẩn trương thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn tư vấn thẩm tra và tổ chức thẩm định hồ sơ theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ trong tháng 3. Đồng thời yêu cầu thi tuyển phương án kiến trúc; rà soát các nội dung liên quan đất quốc phòng; tiêu chuẩn, quy chuẩn công trình và phương án phân kỳ đầu tư theo đúng thẩm quyền và mốc thời gian được giao.

Riêng với dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Sở Văn hóa và Thể thao cũng được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với các hạng mục công trình thể thao phục vụ thi đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế. Từ đó, bảo đảm tiêu chí đăng cai các giải đấu quốc tế, châu Á, Olympic.

UBND TP.HCM cũng xem xét đề xuất xây dựng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại dự án này.

Cùng với thúc tiến độ các dự án PPP đã khởi công, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện 4 dự án BOT giao thông tại các cửa ngõ thành phố gồm dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, quốc lộ 13, quốc lộ 22 và đường trục Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành).

Trong đó, dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam hiện tiến độ thực hiện đã chậm so với kế hoạch. UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương rà soát, triển khai song song các công việc liên quan (thi tuyển kiến trúc, điều chỉnh, cập nhật quy hoạch) nhằm rút ngắn thời gian hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi; phấn đấu trình trong quý 2/2026.

"Các cơ quan này cũng chủ động xử lý dứt điểm các tồn đọng, không để ảnh hưởng tiến độ chung của các dự án" - chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh nêu rõ.