Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

TP.Huế tìm nhà đầu tư 'cùng tầm nhìn' để phát triển công nghiệp xanh bền vững

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
19/09/2025 18:17 GMT+7

TP.Huế cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, đặt mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn cho các dự án đầu tư công nghiệp xanh, hiện thực hóa khát vọng về một "Huế xanh" và mô hình phát triển công nghiệp thông minh.

Chiều 19.9, UBND TP.Huế phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) tổ chức hội thảo "Chuyển đổi xanh và chiến lược thu hút đầu tư công nghiệp tại TP.Huế".

TP.Huế tìm nhà đầu tư 'cùng tầm nhìn' để phát triển công nghiệp xanh bền vững- Ảnh 1.

Hội thảo quy tụ hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia và đại diện 30 doanh nghiệp

ẢNH: N.X

Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh, quy tụ hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia và đại diện 30 doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phan Quý Phương, Phó chủ tịch UBND TP.Huế, khẳng định TP.Huế đang đứng trước một cơ hội vàng để định hình lại tương lai. Đó không phải là mô hình phát triển công nghiệp truyền thống, mà là công nghiệp xanh, công nghiệp thông minh.

TP.Huế tìm nhà đầu tư 'cùng tầm nhìn' để phát triển công nghiệp xanh bền vững- Ảnh 2.

Ông Phan Quý Phương, Phó chủ tịch UBND TP.Huế, phát biểu tại hội thảo

ẢNH: N.X

Thời gian qua, TP.Huế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để vừa phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường. Một trong những điển hình thu hút công nghiệp xanh là dự án Khu phức hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Motor Huế, quy mô khoảng 165 ha, vốn đầu tư khoảng 1 tỉ USD, sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại.

Để thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi xanh, TP.Huế đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển hướng sang các ngành công nghiệp công nghệ cao, đổi mới công nghệ để tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, sử dụng nhiên liệu sạch, xử lý nước thải tuần hoàn, hạn chế phát thải ra môi trường.

TP.Huế cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các dự án đầu tư vào ngành công nghiệp xanh. "Chúng tôi tin rằng, với tầm nhìn dài hạn, sự quyết tâm cao của chính quyền địa phương, Huế sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà đầu tư có cùng tầm nhìn về phát triển bền vững", ông Phương nói.

Tại hội thảo, các diễn giả trình bày tham luận về các lĩnh vực tiềm năng cho đầu tư và phát triển khu công nghiệp xanh tại TP.Huế; về kinh nghiệm xây dựng khu công nghiệp tại Nhật Bản, xu hướng đầu tư công nghiệp xanh nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là Huế.

GS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn Chính phủ, nhận định chuyển đổi xanh là quyết định sống còn. Ông nhấn mạnh: "Doanh nghiệp nếu không xanh sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi".

TP.Huế tìm nhà đầu tư 'cùng tầm nhìn' để phát triển công nghiệp xanh bền vững- Ảnh 3.

Đoàn đại biểu tham gia hội thảo tham quan các nhà máy để tìm hiểu về quy trình sản xuất, các cải tiến giúp giảm phát thải.

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Thiên đề xuất TP.Huế cần xác lập bài toán phân tích đúng và phát huy sự sáng tạo bám vào khung "tứ trụ nghị quyết", đồng thời mong muốn Huế đi đầu trong chuyển đổi sống xanh và kiến nghị 2 vấn đề trọng tâm và nên đi đầu trong việc này để thu hút phát triển xanh.

Một là, tự mình làm thí điểm, tự quyết, tự chịu trách nhiệm, giúp TP.Huế chủ động sáng kiến, chủ động nguồn lực để hành động, từ đó thúc đẩy khát vọng thu hút đầu tư xanh mạnh mẽ hơn. Hai là, mời các doanh nghiệp phát triển xanh.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu tham gia hội thảo đã tham quan nhà máy Carlsberg tại khu công nghiệp Phú Bài (TP.Huế) để tìm hiểu về quy trình sản xuất, các cải tiến giúp giảm phát thải, hướng đến phát triển bền vững. Đoàn cũng đến tham quan dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex tại TP.Huế.

Tin liên quan

Chuyển đổi xanh có thể tạo ra 24 triệu việc làm mới

Chuyển đổi xanh có thể tạo ra 24 triệu việc làm mới

Chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu bắt buộc để ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn là cơ hội cạnh tranh mới cho doanh nghiệp. Đó là thông điệp được đưa ra tại hội thảo: "Chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành sản xuất và năng lượng tái tạo tại Việt Nam" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch (DI) tổ chức sáng 16.9 tại TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

TP.Huế hội thảo công nghiệp xanh đầu tư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận