TP.Huế tìm nhà đầu tư 'cùng tầm nhìn' để phát triển công nghiệp xanh bền vững

Chiều 19.9, UBND TP.Huế phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) tổ chức hội thảo "Chuyển đổi xanh và chiến lược thu hút đầu tư công nghiệp tại TP.Huế".



Hội thảo quy tụ hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia và đại diện 30 doanh nghiệp ẢNH: N.X

Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh, quy tụ hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia và đại diện 30 doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phan Quý Phương, Phó chủ tịch UBND TP.Huế, khẳng định TP.Huế đang đứng trước một cơ hội vàng để định hình lại tương lai. Đó không phải là mô hình phát triển công nghiệp truyền thống, mà là công nghiệp xanh, công nghiệp thông minh.



Ông Phan Quý Phương, Phó chủ tịch UBND TP.Huế, phát biểu tại hội thảo ẢNH: N.X

Thời gian qua, TP.Huế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để vừa phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường. Một trong những điển hình thu hút công nghiệp xanh là dự án Khu phức hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Motor Huế, quy mô khoảng 165 ha, vốn đầu tư khoảng 1 tỉ USD, sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại.

Để thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi xanh, TP.Huế đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển hướng sang các ngành công nghiệp công nghệ cao, đổi mới công nghệ để tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, sử dụng nhiên liệu sạch, xử lý nước thải tuần hoàn, hạn chế phát thải ra môi trường.

TP.Huế cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các dự án đầu tư vào ngành công nghiệp xanh. "Chúng tôi tin rằng, với tầm nhìn dài hạn, sự quyết tâm cao của chính quyền địa phương, Huế sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà đầu tư có cùng tầm nhìn về phát triển bền vững", ông Phương nói.

Tại hội thảo, các diễn giả trình bày tham luận về các lĩnh vực tiềm năng cho đầu tư và phát triển khu công nghiệp xanh tại TP.Huế; về kinh nghiệm xây dựng khu công nghiệp tại Nhật Bản, xu hướng đầu tư công nghiệp xanh nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là Huế.

GS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn Chính phủ, nhận định chuyển đổi xanh là quyết định sống còn. Ông nhấn mạnh: "Doanh nghiệp nếu không xanh sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi".

Đoàn đại biểu tham gia hội thảo tham quan các nhà máy để tìm hiểu về quy trình sản xuất, các cải tiến giúp giảm phát thải. ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Thiên đề xuất TP.Huế cần xác lập bài toán phân tích đúng và phát huy sự sáng tạo bám vào khung "tứ trụ nghị quyết", đồng thời mong muốn Huế đi đầu trong chuyển đổi sống xanh và kiến nghị 2 vấn đề trọng tâm và nên đi đầu trong việc này để thu hút phát triển xanh.

Một là, tự mình làm thí điểm, tự quyết, tự chịu trách nhiệm, giúp TP.Huế chủ động sáng kiến, chủ động nguồn lực để hành động, từ đó thúc đẩy khát vọng thu hút đầu tư xanh mạnh mẽ hơn. Hai là, mời các doanh nghiệp phát triển xanh.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu tham gia hội thảo đã tham quan nhà máy Carlsberg tại khu công nghiệp Phú Bài (TP.Huế) để tìm hiểu về quy trình sản xuất, các cải tiến giúp giảm phát thải, hướng đến phát triển bền vững. Đoàn cũng đến tham quan dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex tại TP.Huế.