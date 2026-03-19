TP.Huế xây mới 3 trường học ở biên giới, tổng mức đầu tư hơn 681 tỉ đồng

Dịp này, TP.Huế khởi công, động thổ các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, THCS cùng 1 trường THPT tại xã A Lưới 1, xã A Lưới 2 và xã A Lưới 5.

Điểm cầu truyền hình trực tiếp đặt ở xã A Lưới 1. Dự lễ khởi công có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, lãnh đạo Bộ GD-ĐT, lãnh đạo TP.Huế, chính quyền địa phương cùng đông đảo giáo viên, học sinh ở các xã miền núi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ khởi công tại xã A Lưới 1 ẢNH: NGỌC HIẾU

Tại xã A Lưới 1, dự án xây mới trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP.Huế làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 245 tỉ đồng, công suất thiết kế với quy mô phục vụ khoảng 1.435 học sinh, bao gồm 875 học sinh cấp tiểu học và 560 học sinh cấp THCS. Dự án đảm bảo đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ GD – ĐT.

Tại xã A Lưới 2, khởi công dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng hơn 209 tỉ đồng, quy mô phục vụ khoảng 1.220 học sinh, trong đó có 266 học sinh nội trú và 75 cán bộ, giáo viên.

Học sinh miền núi dự lễ khởi công ẢNH: NGỌC HIẾU

Tại xã A Lưới 5, TP.Huế khởi công dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS - THPT do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 226 tỉ đồng, quy mô phục vụ khoảng 786 học sinh và 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Các dự án sẽ phục vụ cho dạy và học, rèn luyện văn hóa, tinh thần, thể chất, điều kiện sinh hoạt và an toàn cho học sinh tiểu học và trung học, nhằm phổ cập giáo dục, nâng cao tỷ lệ đến trường cho con em trong độ tuổi trên địa bàn, góp phần hoàn thiện mạng lưới giáo dục khu vực miền núi, biên giới.