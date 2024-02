TP.Thủ Đức có hệ thống camera ứng dụng AI nhận diện biển số xe, khuôn mặt tội phạm

Sáng 2.2, UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã tổ chức lễ khánh thành Trung tâm giám sát hình ảnh camera. Đây là một trong những chương trình thực hiện chuyển đổi số, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Hai tên trộm trên địa bàn TP.Thủ Đức bị camera an ninh ghi hình CTV

Theo UBND TP.Thủ Đức, Trung tâm giám sát hình ảnh camera được hình thành trên cơ sở hệ thống camera hiện hữu của Q.2, Q.9 và Q.Thủ Đức. Sau khi được nâng cấp, mở rộng hệ thống thì đến nay Trung tâm giám sát hình ảnh camera đã tiếp nhận tín hiệu và lưu trữ dữ liệu hơn 400 camera từ 34 phường (thuộc TP.Thủ Đức). Hệ thống giám sát hình ảnh camera này sẽ phục vụ việc quản lý an ninh trật tự, an toàn xã hội, theo dõi, truy xét đối với những tình huống khẩn cấp.

UBND TP.Thủ Đức từng bước chuyển đổi camera quan sát thông thường thành hệ thống camera thông minh (camera AI) hỗ trợ lực lượng công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời các tình huống nóng về trộm cắp, cướp giật tài sản… Chủ động trong việc dự đoán và huy động lực lượng khi phát sinh tình huống, sự cố về an ninh trật tự. Việc quản lý và lưu trữ dữ liệu trên hệ thống được thực hiện đúng với các tiêu chí về bảo mật an toàn thông tin. Đồng thời, việc chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, đơn vị phục vụ cho nhu cầu quản lý đều thực hiện cụ thể theo quy chế phân công quản lý, vận hành và khai thác dữ liệu tại Trung tâm giám sát hình ảnh camera.

Hiện, Trung tâm giám sát hình ảnh camera TP.Thủ Đức đã chuyển đổi và hoạt động thử nghiệm được 92 camera AI với chức năng nhận diện biển số xe và truy vết phương tiện trên bản đồ số, đưa ra những cảnh báo sớm cho lực lượng chức năng khi có phương tiện tình nghi đi vào vùng hoạt động của hệ thống camera AI. Dự kiến, trong năm 2024 sẽ tiếp tục chuyển đổi khoảng 100 camera, tập trung ở các cửa ngõ ra vào TP.Thủ Đức tạo nên một hệ thống camera AI có độ bao phủ toàn diện trên địa bàn thành phố.