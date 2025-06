TP.Thủ Đức công bố địa chỉ trụ sở 12 phường mới từ 1.7

Ngày 15.6, UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) công bố danh sách trụ sở làm việc của 12 UBND phường sau sáp nhập, dự kiến hoạt động từ ngày 1.7. Các trụ sở của Đảng ủy, đoàn thể và HĐND - UBND phường mới được tận dụng lại từ trụ sở các cơ quan Đảng, phòng ban hoặc phường cũ.

Trong đó, trụ sở có diện tích lớn nhất là trụ sở Đảng ủy - cơ quan đoàn thể phường Long Bình ở số 1 Trần Trọng Khiêm (phường Long Bình cũ) với diện tích đất gần 8.800 m2. Đây là trụ sở UBND phường, công an và ban chỉ huy quân sự của phường Long Bình cũ.

Rộng thứ 2 là trụ sở HĐND - UBND phường Long Bình rộng gần 7.300 m2, tổng diện tích sàn hơn 2.200 m2. Đây là trụ sở UBND phường, công an và ban chỉ huy quân sự phường Long Thạnh Mỹ cũ. Từ 1.7, phường Long Bình và phường Long Thạnh Mỹ sáp nhập lại thành phường mới, lấy tên là phường Long Bình.

Người dân làm thủ tục tại UBND phường Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Từ 1.7, trụ sở này là nơi làm việc của Đảng ủy - cơ quan đoàn thể phường Hiệp Bình ẢNH: NGUYÊN VŨ

Từ 1.7, TP.Thủ Đức sáp nhập 34 phường thành 12 phường mới. Danh sách địa chỉ trụ sở cụ thể 12 phường như sau:

1. Phường Hiệp Bình: Trụ sở Đảng ủy - cơ quan đoàn thể phường ở số 2 đường số 5, khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh. Trụ sở HĐND và UBND phường ở 2 địa chỉ: 719 quốc lộ 13, khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước và 721 quốc lộ 13, khu 3, phường Hiệp Bình Phước cũ.

2. Phường Thủ Đức: Trụ sở Đảng ủy - cơ quan đoàn thể phường tại 49 Bác Ái, phường Bình Thọ; còn trụ sở HĐND - UBND phường tại số 2 Nguyễn Công Trứ, phường Bình Thọ cũ.

3. Phường Tam Bình: Trụ sở Đảng ủy - cơ quan đoàn thể phường ở số 472 Tô Ngọc Vân khu phố 5, phường Tam Phú cũ còn trụ sở HĐND - UBND phường tại 707 tỉnh lộ 43, khu phố 3, phường Tam Bình cũ.

4. Phường Linh Xuân: Trụ sở Đảng ủy - cơ quan đoàn thể phường ở 763 Kha Vạn Cân, khu phố 2, phường Linh Tây cũ; trụ sở HĐND - UBND phường ở 1262 Kha Vạn Cân, khu phố 2, phường Linh Trung cũ và cơ sở 2 tại số 49 Hoàng Cầm, khu phố 2, phường Linh Xuân cũ.

5. Phường Tăng Nhơn Phú: Trụ sở Đảng ủy - cơ quan đoàn thể phường ở số 23 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú cũ và trụ sở HĐND - UBND phường tại số 29 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A cũ.

6. Phường Long Bình: Trụ sở Đảng ủy - cơ quan đoàn thể phường ở số 1 Trần Trọng Khiêm, phường Long Bình cũ, còn trụ sở HĐND - UBND phường ở số 325 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ cũ.

7. Phường Long Phước: Trụ sở Đảng ủy - cơ quan đoàn thể phường ở số 34 Ích Thạnh, phường Trường Thạnh cũ và trụ sở HĐND - UBND phường ở địa chỉ 239 Long Phước, khu phố Long Thuận, phường Long Phước cũ.

8. Phường Long Trường: Trụ sở Đảng ủy - cơ quan đoàn thể phường ở số 893 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu cũ và trụ sở HĐND - UBND phường tại số 1341 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường cũ.

9. Phường Cát Lái: Toàn bộ Đảng ủy - cơ quan đoàn thể, HĐND - UBND phường dùng chung trụ sở tại số 45 Phan Bá Vành, phường Thạnh Mỹ Lợi cũ. Trụ sở này rộng gần 5.000 m2, vốn là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

10. Phường Bình Trưng: Trụ sở Đảng ủy - cơ quan đoàn thể phường ở số 1 Lương Định Của, phường An Phú cũ, còn trụ sở HĐND - UBND phường tại số 8 Hồ Thị Nhung, phường Bình Trưng Đông cũ.

11. Phường Phước Long: Trụ sở Đảng ủy - cơ quan đoàn thể phường ở số 183A Đỗ Xuân Hợp, khu phố 4, phường Phước Long B cũ và trụ sở HĐND - UBND phường ở số 183 Đỗ Xuân Hợp, khu phố 4, Phước Long B cũ.

12. Phường An Khánh: Trụ sở Đảng ủy - cơ quan đoàn thể phường ở số 10 đường D2, phường Thủ Thiêm cũ. Đây là trụ sở UBND phường Thủ Thiêm vừa mới hoàn tất xây dựng, diện tích rộng hơn 4.700 m2 với tổng diện tích sàn 1.500 m2. Trong khi đó, trụ sở HĐND - UBND phường An Khánh tại số 171/1 Lương Định Của, phường An Khánh cũ.