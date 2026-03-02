Tra cứu chứng nhận đăng kiểm điện tử cho ô tô thế nào cho đúng?

Quy định mới về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 1.3.2026 mang đến thay đổi căn bản trong việc quản lý giấy tờ xe. Thay vì sử dụng phôi ấn chỉ như trước đây, thông tin kiểm định hiện được số hóa hoàn toàn và lưu trữ trên hệ thống dữ liệu quốc gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Cách tra cứu chứng nhận đăng kiểm điện tử:

Quy trình tra cứu được thực hiện trực tuyến thông qua địa chỉ website https://gcndangkiem.vr.org.vn. Tại giao diện hệ thống, chủ phương tiện nhập đầy đủ các ký tự biển đăng ký, lựa chọn màu biển số tương ứng (T-Trắng, X-Xanh hoặc V-Vàng), điền chính xác 6 chữ số cuối của số khung và chọn loại phương tiện là "Xe cơ giới" hoặc "Xe máy chuyên dùng".

Quy trình tra cứu được thực hiện thông qua website của Cục Đăng kiểm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng chỉ cần nhấn "Tra cứu" để hệ thống trích xuất dữ liệu và hiển thị bản điện tử của Giấy chứng nhận kiểm định.

Giấy chứng nhận điện tử hiển thị đầy đủ các thông số kỹ thuật và đặc biệt là mức phát thải khí thải (từ mức 1 đến mức 4) theo quy chuẩn QCVN 85:2025/BNNMT. Chủ xe có thể tải bản PDF về điện thoại hoặc sử dụng ứng dụng VNeID để trình diện khi cần thiết.

Cần lưu ý, hiện tại giấy chứng nhận kiểm định điện tử đang cấp cho những xe thực hiện đăng kiểm kể từ ngày 1.3.2026. Những ô tô có giấy chứng nhận bản giấy (phôi cũ) còn hiệu lực trước thời điểm này vẫn tiếp tục sử dụng cho đến hết chu kỳ kiểm định. Dữ liệu của các xe này hiện chưa hiển thị trên hệ thống tra cứu điện tử mới nhất, có thể sẽ sớm cập nhật trong thời gian đến.

Ô tô có giấy chứng nhận đăng kiểm cũ vẫn tiếp tục sử dụng cho đến hết chu kỳ ẢNH: T.N

Về mặt hình thức, chứng nhận bản giấy hiện nay không còn sử dụng phôi in hoa văn bảo mật. Nếu chủ xe yêu cầu, trung tâm đăng kiểm sẽ in trực tiếp từ phần mềm lên giấy A4 thông thường và đóng dấu xác nhận của đơn vị. Bản in này có giá trị đối soát tương đương bản điện tử.

Mọi giấy chứng nhận và tem kiểm định điện tử đều tích hợp mã QR. Khi tuần tra, lực lượng Cảnh sát giao thông sử dụng thiết bị nghiệp vụ quét mã QR để truy cập dữ liệu gốc, kiểm tra trạng thái đăng kiểm và mức khí thải hiện tại của xe.

Việc nắm rõ cách tra cứu giúp chủ phương tiện chủ động kiểm soát tình trạng pháp lý của xe, tránh các rủi ro liên quan đến giấy tờ giả hoặc sai lệch thông tin kỹ thuật.