Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Tra cứu chứng nhận đăng kiểm điện tử cho ô tô thế nào cho đúng?

Chí Tâm
Chí Tâm
02/03/2026 15:26 GMT+7

Từ tháng 3.2026, Cục Đăng kiểm chuyển sang cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho ô tô. Chủ phương tiện cần biết quy trình tra cứu để đối soát thông tin và mức phát thải nhằm đảm bảo quyền lợi khi lưu thông.

Quy định mới về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày  1.3.2026 mang đến thay đổi căn bản trong việc quản lý giấy tờ xe. Thay vì sử dụng phôi ấn chỉ như trước đây, thông tin kiểm định hiện được số hóa hoàn toàn và lưu trữ trên hệ thống dữ liệu quốc gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Cách tra cứu chứng nhận đăng kiểm điện tử:

Quy trình tra cứu được thực hiện trực tuyến thông qua địa chỉ website https://gcndangkiem.vr.org.vn. Tại giao diện hệ thống, chủ phương tiện nhập đầy đủ các ký tự biển đăng ký, lựa chọn màu biển số tương ứng (T-Trắng, X-Xanh hoặc V-Vàng), điền chính xác 6 chữ số cuối của số khung và chọn loại phương tiện là "Xe cơ giới" hoặc "Xe máy chuyên dùng".

Tra cứu chứng nhận đăng kiểm điện tử thế nào cho đúng? - Ảnh 1.

Quy trình tra cứu được thực hiện thông qua website của Cục Đăng kiểm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng chỉ cần nhấn "Tra cứu" để hệ thống trích xuất dữ liệu và hiển thị bản điện tử của Giấy chứng nhận kiểm định.

Giấy chứng nhận điện tử hiển thị đầy đủ các thông số kỹ thuật và đặc biệt là mức phát thải khí thải (từ mức 1 đến mức 4) theo quy chuẩn QCVN 85:2025/BNNMT. Chủ xe có thể tải bản PDF về điện thoại hoặc sử dụng ứng dụng VNeID để trình diện khi cần thiết.

Cần lưu ý, hiện tại giấy chứng nhận kiểm định điện tử đang cấp cho những xe thực hiện đăng kiểm kể từ ngày 1.3.2026. Những ô tô có giấy chứng nhận bản giấy (phôi cũ) còn hiệu lực trước thời điểm này vẫn tiếp tục sử dụng cho đến hết chu kỳ kiểm định. Dữ liệu của các xe này hiện chưa hiển thị trên hệ thống tra cứu điện tử mới nhất, có thể sẽ sớm cập nhật trong thời gian đến.

Tra cứu chứng nhận đăng kiểm điện tử thế nào cho đúng? - Ảnh 2.

Ô tô có giấy chứng nhận đăng kiểm cũ vẫn tiếp tục sử dụng cho đến hết chu kỳ

ẢNH: T.N

Về mặt hình thức, chứng nhận bản giấy hiện nay không còn sử dụng phôi in hoa văn bảo mật. Nếu chủ xe yêu cầu, trung tâm đăng kiểm sẽ in trực tiếp từ phần mềm lên giấy A4 thông thường và đóng dấu xác nhận của đơn vị. Bản in này có giá trị đối soát tương đương bản điện tử.

Mọi giấy chứng nhận và tem kiểm định điện tử đều tích hợp mã QR. Khi tuần tra, lực lượng Cảnh sát giao thông sử dụng thiết bị nghiệp vụ quét mã QR để truy cập dữ liệu gốc, kiểm tra trạng thái đăng kiểm và mức khí thải hiện tại của xe. 

Việc nắm rõ cách tra cứu giúp chủ phương tiện chủ động kiểm soát tình trạng pháp lý của xe, tránh các rủi ro liên quan đến giấy tờ giả hoặc sai lệch thông tin kỹ thuật.

Tin liên quan

Siết khí thải ô tô: Xe đời mới cũng trượt đăng kiểm nếu… 'lười' bảo dưỡng

Siết khí thải ô tô: Xe đời mới cũng trượt đăng kiểm nếu… 'lười' bảo dưỡng

Chuẩn khí thải ô tô nâng cao, yêu cầu việc bảo dưỡng xe của người dùng cũng khắt khe hơn trước. Trong bối cảnh thiết bị đo ngày càng chính xác, sự chủ quan có thể khiến ô tô phải quay lại trung tâm đăng kiểm nhiều lần.

Quy định mới về đăng kiểm ô tô từ 1.3.2026, chủ xe cần biết

Thói quen bảo dưỡng của người Việt có thể khiến ô tô 'rớt' đăng kiểm

Khám phá thêm chủ đề

đăng kiểm Kiểm định ô tô đăng kiểm điện tử Kiểm định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận