Cần làm gì để không 'rớt' kiểm định khí thải ô tô áp dụng từ 1.3.2026?

Từ 1.3.2026, ô tô muốn "đậu" đăng kiểm bắt buộc phải vượt qua kiểm định khí thải. Trước đây, nhiều tài xế có thói quen chỉ thay phụ tùng khi hư hỏng nặng để tiết kiệm chi phí, không tuân thủ quy trình bảo dưỡng của nhà sản xuất. Quy chuẩn mới buộc chủ ô tô phải thay đổi tư duy, thực hiện bảo trì định kỳ và thay thế linh kiện đúng thời điểm để vượt qua kỳ đăng kiểm.

Dưới đây là một số phương diện cần chuẩn bị trước khi đưa ô tô đi kiểm định:

Xác định mức tiêu chuẩn tương ứng

Để chuẩn bị tốt, chủ phương tiện cần đối chiếu năm sản xuất và địa bàn hoạt động để biết mức tiêu chuẩn khí thải xe phải đáp ứng theo QCVN 85:2025/BNNMT.

Các loại ô tô sản xuất từ 2017 đến hết năm 2021 phải đạt quy chuẩn khí thải mức 4 khi lưu thông tại TP.HCM và Hà Nội từ 2027 ẢNH: TN

Theo đó, ô tô sản xuất trước năm 1999 áp dụng mức 1 (tương đương Euro 1). Giai đoạn 1999 đến hết 2016 áp dụng mức 2 (tương đương Euro 2). Xe từ 2017 đến hết 2021 đạt mức 3 (tương đương Euro 3); riêng tại Hà Nội và TP.HCM sẽ nâng lên mức 4 từ năm 2027. Xe sản xuất từ 2022 trở đi áp dụng mức 4 (tương đương Euro 4) và nâng lên mức 5 (tương đương Euro 5) tại Hà Nội và TP.HCM từ năm 2028.

Bảo dưỡng đối với ô tô dùng động cơ xăng

Đối với ô tô máy xăng, cơ quan đăng kiểm tập trung kiểm soát nồng độ Cacbon Monoxit (CO) và Hydrocacbon (HC) phát sinh từ quá trình cháy không hoàn toàn. Chủ xe cần kiểm tra, thay mới bu-gi để duy trì tia lửa điện ổn định, tránh việc nhiên liệu không cháy hoàn toàn làm tăng chỉ số HC.

Với ô tô dùng động cơ xăng, chủ xe cần thực hiện bảo dưỡng, thay thế nhiều phụ tùng quan trọng theo đúng định kỳ, quy định từ nhà sản xuất ẢNH: C.T

Hệ thống nạp và nhiên liệu cũng phải được bảo dưỡng qua việc thay lọc gió đúng định kỳ, vệ sinh kim phun và họng ga nhằm đảm bảo tỷ lệ hòa khí chuẩn, giúp xăng phun tơi và cháy triệt để. Đặc biệt, nếu bộ xúc tác khí thải (Catalytic converter) hỏng hoặc tắc nghẽn, phương tiện có khả năng không đạt chuẩn, do đó cần được vệ sinh và kiểm tra kỹ trước khi đăng kiểm.

Bảo dưỡng đối với ô tô dùng động cơ dầu

Đối với ô tô sử dụng máy dầu, độ khói là chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng nhất quyết định việc "đậu" kiểm định. Chủ xe cần thực hiện vệ sinh kim phun và bơm cao áp để đảm bảo nhiên liệu được phun tơi, tránh tình trạng đóng cặn gây khói đen. Đồng thời, hệ thống nạp khí phải được kiểm soát qua việc thay lọc gió và bảo dưỡng bộ tăng áp nhằm đảm bảo lượng khí nạp không bị thiếu hụt so với lượng dầu phun vào buồng đốt.

Đối với ô tô sử dụng động cơ dầu, cần thực hiện vệ sinh kim phun và bơm cao áp ẢNH: C.T

Hệ thống tuần hoàn khí thải (EGR) cũng đóng vai trò then chốt trong việc điều tiết nồng độ khí độc trước khi xả ra môi trường. Do đó, nên thực hiện vệ sinh van EGR để loại bỏ muội than bám dày gây kẹt van, làm mất khả năng kiểm soát lượng khí thải, đưa ngược lại buồng đốt và trực tiếp làm tăng độ khói vượt ngưỡng cho phép.

Việc duy trì các chi tiết này ở trạng thái sạch sẽ giúp phương tiện vận hành ổn định và dễ dàng đáp ứng các bài kiểm tra độ khói tại trạm đăng kiểm.

Sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn

Ngoài câu chuyện bảo dưỡng, chăm sóc xe, người dùng nên sử dụng nhiên liệu có chất lượng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của xe. Nhiên liệu kém chất lượng không chỉ làm tăng nồng độ khí độc mà còn ảnh hưởng đến các bộ phận kiểm soát khí thải, hiệu suất của xe.

Sử dụng nhiên liệu sạch, đúng chuẩn góp phần giúp giảm nồng độ khí độc thải ra môi trường ẢNH: C.T

Các dòng xe áp dụng mức 4 và mức 5 được khuyến cáo chỉ sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn để bảo vệ hệ thống lọc hạt (DPF) và bộ xúc tác.

Việc chủ động bảo dưỡng đúng quy định của nhà sản xuất giúp xe vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và đảm bảo vượt qua quy định đăng kiểm mới nhất. Những phương tiện có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực trước 1.3.2026 vẫn được tiếp tục lưu hành cho đến kỳ đăng kiểm tiếp theo.