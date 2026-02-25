Sau Tết Nguyên đán, nhiều chủ xe có thói quen đưa ô tô vào garage, xưởng dịch vụ với quan niệm "bảo dưỡng đầu năm cho chắc". Nhưng liệu phương tiện có thực sự cần kiểm tra ngay lập tức, hay việc làm này chỉ nên thực hiện khi đã đến kỳ bảo dưỡng hoặc xe xuất hiện dấu hiệu bất thường?

Theo các chuyên gia kỹ thuật, không phải mọi ô tô sau kỳ nghỉ đều cần bảo dưỡng ngay lập tức. Quyết định này phụ thuộc chủ yếu vào mức độ sử dụng trong dịp tết và xem xét thời điểm bảo dưỡng gần nhất.

Nhiều chủ xe băn khoăn có nên đưa ô tô đi kiểm tra, bảo dưỡng ngay sau tết hay không? ẢNH: B.H

Trường hợp nên kiểm tra, bảo dưỡng sớm là những xe vừa trải qua hành trình dài, vận hành liên tục nhiều giờ trên cao tốc hoặc đèo dốc, chở đủ tải người và hành lý. Khi đó, động cơ hoạt động ở cường độ cao trong thời gian dài, nhiều chi tiết như dầu bôi trơn có thể nhanh xuống cấp; hệ thống phanh chịu áp lực lớn do dừng - chạy liên tục; lốp xe làm việc trong điều kiện nhiệt độ và tải trọng cao hơn bình thường. Những yếu tố này làm gia tăng hao mòn so với sử dụng trong thường ngày trong đô thị.

Ngoài ra, các nhà sản xuất ô tô đều khuyến cáo người dùng tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ theo số km hoặc các mốc thời gian, tùy điều kiện nào đến trước. Nếu xe đã gần mốc thay dầu, thay lọc gió, kiểm tra hệ thống phanh hoặc treo, việc kết hợp kiểm tra ngay sau Tết là hợp lý, vừa đảm bảo kỹ thuật vừa tránh dồn lịch vào cao điểm.

Bên cạnh đó, sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, nếu xe xuất hiện dấu hiệu bất thường như rung lắc khi phanh, tiếng kêu lạ từ gầm, điều hòa làm mát kém, vô lăng lệch, hay đèn cảnh báo bật sáng… người dùng cũng cần đưa xe đi kiểm tra sớm, dù chưa đến kỳ bảo dưỡng. Việc trì hoãn xử lý có thể khiến hư hỏng nhỏ phát triển thành sự cố tốn kém hơn.

Với những xe vận hành với cường độ cao trong dịp lễ tết, chuyên gia khuyến cáo chủ xe nên đưa xe đi kiểm tra sau tết để đảm bảo an toàn ẢNH: C.T

Ở chiều ngược lại, với những xe ít sử dụng, thậm chí "nằm một chỗ" trong dịp tết thì không nhất thiết phải đi kiểm tra, bảo dưỡng ngay.

Tuy vậy, để đảm bảo an toàn, chủ xe vẫn cần "rà soát" cơ bản trước khi quay lại nhịp vận hành bình thường. Bởi ô tô đỗ lâu ngày có thể suy giảm điện áp ắc-quy, đặc biệt với xe đã sử dụng vài năm. Lốp xe có thể giảm áp suất hoặc biến dạng nhẹ do chịu tải trọng tĩnh kéo dài. Trong một số trường hợp, dây điện trong khoang máy có thể bị tác động bởi động vật nhỏ nếu xe đỗ ngoài trời.

Với nhóm xe này, chủ xe có thể tự kiểm tra tại nhà với các thao tác cơ bản như khởi động động cơ, quan sát bảng đồng hồ có đèn cảnh báo hay không; kiểm tra áp suất lốp; quan sát gầm xe xem có rò rỉ dầu, nước làm mát. Nếu phương tiện vận hành ổn định, không phát sinh tiếng động bất thường và còn cách xa mốc bảo dưỡng, việc đưa xe vào xưởng ngay là chưa cần thiết.

Cuối cùng, với những xe ô tô còn mới, vừa được bảo dưỡng trước tết, chỉ sử dụng di chuyển quãng ngắn trong đô thị và không ghi nhận dấu hiệu kỹ thuật bất thường; chủ xe hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng bình thường mà không cần mất thời gian đưa đến đại lý, garage hay trung tâm chăm sóc xe để bảo dưỡng. Ngoài ra, các trường hợp này chủ xe chỉ cần theo dõi thêm và tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, tránh thay thế phụ tùng hoặc dung dịch khi chưa đến hạn gây lãng phí.

Việc đưa ô tô đi kiểm tra, bảo dưỡng sau tết là không bắt buộc, tùy thuộc điều kiện, nhu cầu sử dụng trước đó của chủ xe ẢNH: B.H

Tóm lại, mang ô tô kiểm tra, bảo dưỡng ngay sau tết không phải là yêu cầu bắt buộc với mọi phương tiện. Xe vừa vận hành cường độ cao, gần đến kỳ bảo dưỡng hoặc có dấu hiệu bất thường nên được ưu tiên đưa đi kiểm tra sớm. Ngược lại, nếu xe còn mới, ít sử dụng và chưa đến hạn có thể tiếp tục vận hành bình thường. Sự chủ động, đúng thời điểm sẽ giúp chủ xe đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí và duy trì giá trị phương tiện lâu dài.