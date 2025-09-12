Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trà đá, mớ rau ‘rủ nhau’ tăng giá
Video Thời sự

Trần Chi - Võ Bùi
12/09/2025 15:39 GMT+7

Trong thời gian gần đây, thị trường tiêu dùng tại Hà Nội chứng kiến sự biến động mạnh về giá cả. Tại nhiều khu chợ dân sinh, các loại rau, củ thiết yếu đều tăng trung bình từ 20 - 40% so với đầu tháng.

Những ngày đầu tháng 9.2025, ghi nhận tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Nội, giá cả các mặt hàng thiết yếu không ngừng leo thang. Rau muống, cà chua hay các loại rau củ khác đều tăng mạnh so với tuần trước. Thấm chí, trà đá vỉa hè cũng tăng giá. Nhiều tiểu thương cho biết tình trạng mưa bão kéo dài khiến nguồn cung bị ảnh hưởng, đồng thời chi phí điện, vận chuyển cũng tăng, buộc họ phải điều chỉnh giá bán.

Ghi nhận tại chợ Nghĩa Tân, P.Cầu Giấy, mặt bằng giá rau củ cũng tăng đều ở hầu hết các sạp. Cà chua hiện dao động từ 32.000 - 35.000 đồng/kg, trong khi dưa chuột tăng lên 25.000 đồng, gần gấp rưỡi so với trước.

Nhiều tiểu thương chia sẻ, nguồn cung bị ảnh hưởng do mưa bão, khiến hàng về ít, chất lượng không đồng đều, dẫn tới giá thành đội lên, không chỉ khu vực nội thành mà ở đâu cũng tăng đều. Người dân quanh khu vực phản ánh, chi phí đi chợ tăng thêm từ 30.000 - 50.000 đồng mỗi ngày so với tháng trước. Tuy rằng theo các tiểu thương, giá cả hiện tại của vài mặt hàng như cải ngồng, các loại củ đã có phần giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg song các loại rau lá vẫn cao ở đỉnh.

Trà đá vỉa hè nay cũng tăng giá

Tại chợ Quan Hoa, những ngày đầu tháng 9, giá các loại rau, củ đều tăng cao so với tuần trước. Rau muống được bán ở mức 20.000 đồng/bó, thay vì 10.000 - 12.000 đồng như trước đây. Cà rốt, bí xanh, mướp cũng tăng thêm từ 5.000 - 7.000 đồng/kg, khiến nhiều bà nội trợ phải cân nhắc kỹ khi mua sắm. Các tiểu thương cho biết giá nhập hàng từ đầu mối đã cao, cộng thêm chi phí vận chuyển, nên mức giá bán lẻ buộc phải điều chỉnh. Không ít khách hàng tỏ ra bất ngờ, cho rằng chỉ sau vài ngày đi chợ đã thấy giá “nhảy” lên từng bậc, làm bữa cơm hàng ngày trở nên có phần đắt đỏ, đặc biệt là với những người thu nhập thấp hay sinh viên.

Ngay cả trà đá vỉa hè, loại thức uống vốn được coi là rẻ nhất, quen thuộc nhất với người dân Thủ đô, cũng đồng loạt tăng giá. Trước đây, một cốc trà đá chỉ 3.000 đồng, nhưng hiện tại nhiều hàng quán đã nâng lên 5.000 đồng, thậm chí có nơi bán 7.000 đồng/cốc. Chủ quán cho biết chi phí đá lạnh, điện và nguyên liệu đều tăng, khiến mức giá buộc phải điều chỉnh.


