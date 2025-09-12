Thuế Hà Nội lưu ý đặc biệt về giảm tiền thuê đất 2025

Ngày 19.8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 230/2025/NĐ-CP về việc quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 điều 157 luật Đất đai năm 2024 (bao gồm cả nội dung giảm tiền thuê đất năm 2025).

Người thuê đất thuộc đối tượng áp dụng sẽ được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2025 ẢNH: NGỌC THẮNG

Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp

Thuế TP.Hà Nội lưu ý các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân một số nội dung về giảm tiền thuê đất năm 2025 như sau:

Đối tượng áp dụng là người sử dụng đất theo quy định tại điều 4 luật Đất đai năm 2024 đang được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm (bao gồm cả trường hợp có và chưa có giấy tờ pháp lý về đất đai nhưng đang sử dụng đất mà phải nộp tiền thuê đất năm 2025 theo quy định và trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng đất nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai).

Quy định áp dụng cho cả trường hợp người sử dụng đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất hoặc hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người sử dụng đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Người thuê đất thuộc đối tượng áp dụng sẽ được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2025; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2025 và tiền chậm nộp (nếu có).

Về hồ sơ giảm tiền thuê đất, người sử dụng đất chỉ cần gửi 1 giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm của 2025 (bản chính). Người sử dụng đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định.

Người sử dụng đất nộp 1 giấy đề nghị giảm tiền thuê đất theo một trong các phương thức: gửi trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính, gửi qua phương thức điện tử, gửi qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua hình thức khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế cho cơ quan thuế hoặc cơ quan khác theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý thuế.

Thời hạn nộp giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2025 chậm nhất vào ngày 30.11.

Trường hợp nào phải hoàn trả tiền thuê đất đã được giảm?

Thuế TP.Hà Nội đặc biệt lưu ý, trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định giảm tiền thuê đất năm 2025, chủ đầu tư được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất (sau đây gọi là chủ đầu tư) phải thực hiện phân bổ số tiền thuê đất được giảm của diện tích đất đã được chủ đầu tư cho thuê lại theo quy định tại khoản 6 điều 202 luật Đất đai năm 2024.

Thời hạn nộp giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2025 chậm nhất vào ngày 30.11 ẢNH: NHẬT THỊNH

Số tiền thuê đất được giảm của diện tích đất chưa cho thuê lại được thì chủ đầu tư không cần thực hiện phân bổ. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện theo quy định thì không được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất.

Trường hợp người sử dụng đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê nhưng sau đó qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện việc người sử dụng đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định thì người sử dụng đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm.

Thời gian tính tiền chậm nộp tính từ thời điểm được giảm tiền thuê đất đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi số tiền thuê đất đã được giảm.

Trường hợp người sử dụng đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2025 mà sau khi cơ quan, người có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.