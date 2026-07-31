Trả hồ sơ vụ đạo diễn Lê Minh khai 'tạt chất bẩn do bức xúc dồn nén'

Sau nhiều lần mở phiên tòa, chiều 31.7, TAND khu vực 4 - TP.HCM ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, vụ án "cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến bị cáo Nguyễn Lê Minh (50 tuổi) và Trần Quốc Thắng (45 tuổi, tài xế).

Đạo diễn Lê Minh (bên trái) và tài xế Trần Quốc Thắng ẢNH: THẢO NHÂN

HĐXX nhận định, căn cứ vào tài liệu, biên bản lời khai trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định 2 bị cáo phạm tội "cưỡng đoạt tài sản". Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định số tiền cưỡng đoạt là bao nhiêu nên HĐXX quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung.

Bị cáo Nguyễn Lê Minh (còn được biết đến với nghệ danh đạo diễn Lê Minh), là đạo diễn các bộ phim Dốc sương mù, Bí mật chôn vùi, Vực thẳm vô hình...

Viện kiểm sát đề nghị đạo diễn Lê Minh từ 7 - 8 năm tù

Tại phiên tòa trong chiều 31.7, Nguyễn Lê Minh và Trần Quốc Thắng vẫn kêu oan, cho rằng hành vi của hai bị cáo không đủ yếu tố cấu thành tội "cưỡng đoạt tài sản".

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng cáo trạng truy tố hai bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Từ đó, đề nghị HĐXX tuyên phạt Minh từ 7 - 8 năm tù, Thắng từ 5 - 6 năm tù.

Tranh luận tại tòa, các luật sư trình bày nhiều quan điểm, chứng minh thân chủ không phạm tội và đề nghị tuyên ông Minh, ông Thắng vô tội.

Theo cáo trạng, bà P.T.Q.C (55 tuổi, ở TP.HCM) kinh doanh cửa hàng rượu ngoại, thường cung cấp hàng cho các khách sạn và đơn vị tổ chức sự kiện.

Năm 2016, trong một lần tham gia sự kiện, bà C. quen biết ông Minh. Từ đó, hai bên trở nên thân thiết và thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc cũng như cuộc sống.

Từ năm 2018, bà C. nhiều lần vay của ông Minh tổng cộng 800 triệu đồng để nhập rượu về kinh doanh, không tính lãi.

Đến cuối năm 2021, sau dịch Covid-19, do gặp khó khăn về kinh tế, bà C. không trả nợ dù ông Minh nhiều lần yêu cầu. Sau đó, ông Minh khởi kiện và được tòa án tuyên buộc bà C. thanh toán 730 triệu đồng.

Tại cơ quan thi hành án, bà C. cam kết sẽ trả khoản nợ trên nhưng không thực hiện.

Chiều 4.9.2024, ông Minh nhắn tin nhờ ông Trần Quốc Thắng mua một hộp sơn nhưng không được phản hồi nên tự đi mua, đồng thời lấy mắm tép có sẵn trong nhà cho vào túi nylon. Sau đó, ông Minh nhờ ông Thắng chở đến nhà bà C. tại quận Tân Bình (cũ).

Khoảng gần 6 giờ tối cùng ngày, khi bà C. đang ở tầng 1 thì được nhân viên báo tin cửa hàng dưới tầng trệt bị tạt sơn và mắm tép. Kiểm tra camera an ninh, bà phát hiện hai người đi xe máy ném các túi chứa chất bẩn vào cửa hàng nên trình báo cơ quan công an.

Tạt sơn để "hả cơn giận", không nhằm mục đích đòi tiền

Trước đó, tại phiên tòa chiều 14.7, HĐXX dành hơn một giờ công bố lời khai của các bị cáo và trình chiếu video các buổi hỏi cung. Trong các tài liệu này, bị cáo Minh thừa nhận hành vi như cáo buộc.

Tuy nhiên, khi trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Minh thay đổi lời khai, kêu oan. Bị cáo cho rằng việc tạt sơn, mắm tôm vào nhà bị hại chỉ nhằm "hả giận" vì bức xúc kéo dài, không nhằm mục đích đòi tiền.

"Bị cáo tức quá nên tạt sơn cho hả cơn giận chứ không nhằm mục đích đòi tiền. Vì nếu như lời hứa thì ngày 5.9, bà C. trả tiền thì bị cáo không có lý do gì để tạt sơn đòi tiền vào chiều 4.9", bị cáo Minh trình bày.

Bị cáo Minh lý giải thêm: "Không biết ma xui quỷ khiến gì mà bị cáo làm việc đó. Trước và sau khi thực hiện hành vi, bị cáo không nhắn tin đòi tiền bị hại".

Chủ tọa sau đó công bố lời khai tại cơ quan điều tra, trong đó bị cáo khai mục đích tạt sơn là để bà C. "trả cho mình ít tiền trang trải cuộc sống". Dù vậy, bị cáo Minh vẫn khẳng định khi thực hiện hành vi không xác định sẽ yêu cầu bị hại trả bao nhiêu tiền.

Giải thích việc thay đổi lời khai, bị cáo cho rằng khi mới bị bắt tâm lý hoảng loạn, đồng thời mắc bệnh hiểm nghèo nhưng nhiều ngày không được uống thuốc nên bị ảnh hưởng. Bị cáo cũng cho rằng một số lời khai do điều tra viên soạn sẵn, song không đưa ra được chứng cứ chứng minh.

Khi HĐXX hỏi về việc từng yêu cầu bà C. trả 15 triệu đồng mỗi tháng, bị cáo khai thời điểm đó là giai đoạn Covid-19, bà C. gặp khó khăn nên hai bên thống nhất trả dần hàng tháng. Sau đó bà C. không thực hiện nên ông bức xúc.