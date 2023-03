Trả lời bạn đọc

Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của bà Hà Hà Trang (ngụ phòng C095, chung cư An Phú, 961 Hậu Giang, P.11, Q.6) và ông Tô Phước Cường (ngụ A12/1 Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) cùng một số người dân khác có tên trong đơn; UBND Q.6, TP.HCM trả lời đơn của bà Võ Thị Mối và bà Trần Mỹ Liên (ngụ 204, lầu 2, chung cư 482/1 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh); Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM trả lời đơn của bà Lê Ngọc Mai và ông Lê Minh Trí (ngụ xã Thiệu Giao, H.Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa); UBND H.Bình Chánh, TP.HCM trả lời đơn của ông Lê Ngọc Hiếu (ngụ 38B đường số 21, ấp 2, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh); Văn phòng UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Quang Đạt (ngụ 83/7 Diên Hồng, P.1, Q.Bình Thạnh); UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Lê Trung Dũng (ngụ A27, cư xá Lam Sơn, đường Nguyễn Oanh, Q.Gò Vấp, TP.HCM); Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Mai Thanh Long - Chủ tịch Hội Võ cổ truyền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (ngụ 13M6, KP.Long Hiệp, thị trấn Long Điền, H.Long Điền); Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời đơn của ông Nguyễn Trung Kiên (ngụ 220/97/16 Huỳnh Văn Lũy, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một); UBND H.Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang trả lời đơn của ông Ngô Văn Hùng (ngụ 285, ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long); Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của bà Văn Diệu Liên - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Quảng Phát (218A Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM); TAND TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Nguyễn Hoàng Tuấn (ngụ 257, tổ 5, khu phố 11, P.An Bình, TP.Biên Hòa); UBND TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang trả lời đơn của ông Trần Hữu Hạnh (ngụ ấp 6, xã Vị Tân, TP.Vị Thanh); Công an H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Lâm Văn Vinh (ngụ số 45, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom)...

