Trả lời bạn đọc 2.12.2023

TP.HCM: Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM trả lời đơn của ông Trương Xuân Bền (ngụ số 110 Cầu Xéo, P.Tân Quý, Q.Tân Phú); UBND H.Bình Chánh trả lời đơn của bà Võ Thị Thu (ngụ ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) cùng một số hộ dân khác có tên trong đơn; UBND Q.12 trả lời đơn của ông Huỳnh Văn Khương và bà Nguyễn Thị Anh (ngụ số 111/1, tổ 11, KP.6, P.Thạnh Xuân, Q.12); Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (Tầng 2 tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1) trả lời đơn của bà Trần Thu Tâm (ngụ 157/5 Tô Hiến Thành, P.12, Q.10); Thanh tra Sở GD-ĐT trả lời đơn của ông Đinh Văn Trưng (ngụ 289/6 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, Q.12); Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) (số 1, đường số 5, Khu biệt thự Sông Ông Lớn, đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) trả lời đơn của ông Nguyễn Đức Thịnh và bà Bùi Thị Thu Cúc (ngụ B0902, chung cư CBD, 125 Đồng Văn Cống, TP.Thủ Đức); TAND Q.Bình Thạnh trả lời đơn của ông Phạm Văn Trường (ngụ 280 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh); Ban Tiếp công dân - Nội chính – Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long trả lời đơn của ông Đỗ Tùng Thọ (ngụ 183A Hoàng Hoa Thám, P.2, TP.Vĩnh Long) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND H.Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trả lời đơn của ông Huỳnh Thành Ký (ngụ ấp 6, xã Tân Bình, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang); Công an TX.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Dũ (ngụ KP.1, P.Bồng Sơn, TX.Hoài Nhơn); Cơ quan CSĐT - Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Lê Xuân Hậu và bà Trương Thị Vang (ngụ ấp 1, xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu); UBND H.Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An trả lời đơn của bà Đậu Thị Bích Ngọc (ngụ xóm 13, xã Quỳnh Thanh, H.Quỳnh Lưu); Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Kiệp và ông Phan Ngọc Mến (ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, H.Thanh Bình)...

