Trả lời bạn đọc 24.11.2023

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương trả lời đơn của ông Đoàn Kim Ngân (ngụ tổ 13, KP.Lam Sơn, P.Phước Hòa, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu); Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an trả lời đơn của bà Ngô Bích Hạnh (ngụ 358/2 Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3, TP.HCM) và một số người dân khác có tên trong đơn; Tổng công ty Bưu điện VN (5 Phạm Hùng, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) trả lời đơn của ông Lê Văn Vinh (ngụ 199B Đồng Đen, P.11, Q.Tân Bình, TP.HCM); Chi cục Thuế Q.10, TP.HCM trả lời đơn của ông Ngô Quốc Việt (ngụ 84 Ngô Quyền, P.7, Q.5); UBND Q.10, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Lộc Thọ (ngụ số 7F, cư xá Đồng Tiến, đường Thành Thái, P.14, Q.10); Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Xuân Phi (ngụ 24B/8A, tổ 21, KP.4B, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai); Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.6, TP.HCM (42-44 Chợ Lớn, P.11, Q.6) trả lời đơn của bà Phạm Thị Hiếu (ngụ tầng trệt, nhà tập thể số 92B Hậu Giang, P.6, Q.6); Chi cục Thi hành án dân sự H.Chợ Gạo, Tiền Giang trả lời đơn của bà Trần Thị Lệ (ngụ ấp Đăng Phong Trên, xã Đăng Hưng Phước, H.Chợ Gạo); Cơ quan CSĐT - Công an H.Krông Búk, Đắk Lắk trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Quanh (ngụ tổ dân phố 3, P.Thiện An, TX.Buôn Hồ); Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên trả lời đơn của ông Đào Bá Cường (ngụ 04B/7 Trần Hưng Đạo, P.4, TP.Tuy Hòa); Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu trả lời đơn của bà Lâm Thị Diện (ngụ ấp 15, xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình) cùng một số người dân khác có tên trong đơn; UBND TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa trả lời đơn của bà Cao Thị Thúy (ngụ tổ dân phố Ngân Hà, P.Ninh Thủy, TX.Ninh Hòa) cùng một số người dân khác có tên trong đơn; Phòng GD-ĐT - UBND TP.Ngã Bảy, Hậu Giang trả lời đơn của bà Trần Thị Ánh Tuyết (ngụ ấp Đông An 2, xã Tân Thành, TP.Ngã Bảy); Chi cục Thi hành án dân sự H.Thới Lai, TP.Cần Thơ trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Sáng (ngụ số 28, đường Lê Lợi, khu vực 13, P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn)...

