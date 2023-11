Trả lời bạn đọc 16.11.2023

T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (82 Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) trả lời đơn của ông Thái Xuân Kiên (ngụ 26 Võ Thị Sáu, TT.Long Thành, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai); Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên - UBND Q.10, TP.HCM (367 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, TP.HCM) trả lời đơn của bà Nguyễn Trần Vân Thư (ngụ khu phố 2, P.Xuân Thanh, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai); Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh - Giám đốc Công ty TNHH Lê Bình (23/2/6 Huyền Trân Công Chúa, P.8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên-Huế (đường Hoàng Lanh, P.An Đông, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) trả lời đơn của ông Phạm Hữu Bá (ngụ số 58/7, đường số 5, tổ 4, KP.1, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM); Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk trả lời đơn của ông Đặng Hữu Biểu (ngụ thôn Lộc Thuận, xã Phú Lộc, H.Krông Năng); UBND H.Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa trả lời đơn của ông Đặng Thiện Chí và bà Đặng Thị Ngọc Dung (ngụ tổ dân phố 11, thị trấn Vạn Giã, H.Vạn Ninh); UBND H.Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tèo (ngụ ấp Giồng Nâu, xã Nhuận Phú Tân, H.Mỏ Cày Bắc) và một số người có tên trong đơn; UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hảo (ngụ tổ 2, KP.Kim Hải, P.Kim Dinh, TP.Bà Rịa); UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời đơn của bà Đỗ Thị Thanh Hằng (ngụ P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang) cùng tập thể các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án Chaparama Resort & Spa tại tổ 14, Bãi Tiên, đường Đệ, P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Phòng Tài nguyên - Môi trường TX.Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang trả lời đơn của ông Trần Minh Luận (ngụ khu vực Bình An, P.Bình Thạnh, TX.Long Mỹ) và một số người dân khác có tên trong đơn; Cơ quan CSĐT - Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trả lời đơn của bà Trần Bạch Tuyết (ngụ 96B Nguyễn Huệ, P.7, TP.Mỹ Tho); UBND tỉnh Đắk Lắk trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ 155/8 Lý Thái Tổ, TP.Buôn Ma Thuột)...

