Trả lời bạn đọc 26.10.2023

UBND H.Củ Chi, TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hồng (ngụ 117 Huỳnh Minh Mương, tổ 12, ấp 4A, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi); UBND P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Thành Lâm (ngụ đường TMT 13, KP.2, P.Trung Mỹ Tây, Q.12); Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố - Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (12 Phan Đăng Lưu, P.7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Nết (ngụ số 111/3, ấp 6, xã Phú Xuân, H.Nhà Bè); Công ty CP ĐT TM DV Việt Úc (Tầng 8, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) trả lời đơn của ông Phan Đình Mãi (ngụ căn hộ D0605, chung cư EcoGreen, 107 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM) và một số người dân khác có tên trong đơn; TAND Q.1, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Đức Trọng (ngụ căn 18.12, chung cư HQC Plaza, Bock 3, đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, H.Bình Chánh); Văn phòng UBND Q.3, TP.HCM trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Mỹ Nhung (ngụ căn hộ 10.04, chung cư Serenity Sky Villas, 259 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Q.3) cùng một số người dân khác có tên trong đơn; UBND P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Dần và bà Trần Thị Kim Anh (ngụ 225 Ngô Tất Tố, khu phố 3, P.22, Q.Bình Thạnh); TAND H.Châu Thành, tỉnh An Giang trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Lan (ngụ ấp Hòa Phú 3, TT.An Châu, H.Châu Thành); UBND H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ánh (ngụ 359/3, ấp 3, xã Tân Phước, H.Tân Trụ, tỉnh Long An); UBND tỉnh Bến Tre trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Trong và bà Lê Thị Dung (ngụ số nhà 25, tổ 2, ấp Ao Vuông, xã Phú Long, H.Bình Đại)…

