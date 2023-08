Trả lời bạn đọc 3.8.2023

Viện kiểm sát Quân sự Trung ương trả lời đơn của bà Vũ Thị Hương (ngụ buôn Đắk Rla, xã Đắk N'Drót, H.Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông); Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trả lời đơn của ông Đào Bá Cường (ngụ 04B/7 Trần Hưng Đạo, P.4, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên); Ban Tiếp công dân - UBND Q.Ba Đình, TP.Hà Nội trả lời đơn của bà Tôn Nữ Phương Liên và một số người dân cư ngụ tại dãy D và E khu D74 Công Binh, thuộc tổ 1B, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội; Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của bà Dương Mỹ Châu (ngụ 6A6-8 chung cư Sky Garden 3, P.Tân Phong, Q.7); Công ty Điện lực Sài Gòn - Tổng công ty Điện lực TP.HCM (1 Võ Văn Tần, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) trả lời đơn của bà Trần Thị Tuyết Mai (ngụ 120/43/8 Trần Hưng Đạo, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1); Thanh tra Sở Y tế TP.HCM trả lời đơn của bà Lê Thị Thu Thủy (HKTT: Khu 3, thị trấn Ái Nghĩa, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; địa chỉ liên lạc: số 25, đường số 5, Khu dân cư Him Lam, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) (tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) trả lời đơn của ông Phạm Thanh Tuấn (ngụ số 234 Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai); Công an P.13, Q.11, TP.HCM trả lời đơn của ông Vũ Văn Bằng (ngụ 87 Tôn Thất Hiệp, P.13, Q.11); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND H.Củ Chi, TP.HCM trả lời đơn của tập thể những hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đường Vành đai 3 đi qua địa phận xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, TP.HCM; UBND tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của ông Nguyễn Xuân Thành (ngụ tại chung cư Vinaconex 3, ngõ 67 Phùng Khoang, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội); UBND H.Đức Hòa, tỉnh Long An trả lời đơn của ông Thái Minh Hoàng (ngụ số 192, ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, H.Đức Hòa) và một số người dân khác có tên trong đơn; Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi trả lời đơn của ông Tôn Thy (ngụ 23 Phạm Hồng Thái, P.Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai)...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.