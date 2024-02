Trả lời bạn đọc 2.2.2024

UBND H.Củ Chi, TP.HCM trả lời đơn của ông Lê Tân Thanh (ngụ 385/78 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp); TAND TP.HCM trả lời đơn của luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch - Công ty luật TNHH MTV An Pha Na (210/1A Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) - là người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP xây dựng công nghiệp dịch vụ Việt Nam); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND Q.3, TP.HCM trả lời đơn của ông Lương Quang Trân (ngụ 193/44/8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q.3) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND H.Củ Chi, TP.HCM trả lời đơn của bà Hà Thị Hằng (ngụ số 167 Trung An, xã Trung An, H.Củ Chi); Công an TP.Tân An, Long An trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Ba (ngụ số 76/21A Nguyễn Đình Chiểu, P.1, TP.Tân An); Viện KSND tỉnh Kiên Giang trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Giới (ngụ tổ 2, KP.Hòa Lập, TT.Kiên Lương, H.Kiên Lương); Công an TP.Rạch Giá, Kiên Giang trả lời đơn của ông Trần Quốc Thái (ngụ tổ 5, P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu); UBND H.Cái Nước, Cà Mau trả lời đơn của ông Bùi Văn Hường (ngụ ấp Cái Rắn, xã Phú Hưng, H.Cái Nước); Viện KSND H.Lộc Ninh, Bình Phước trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (ngụ số 595, QL13, KP.Ninh Thành, TT.Lộc Ninh, H.Lộc Ninh); Công an P.Hoài Tân, TX.Hoài Nhơn, Bình Định trả lời đơn của ông Ngô Thái Lam (ngụ 484/1 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM); UBND tỉnh Bình Phước trả lời đơn của ông Đoàn Ngọc Quyền (ngụ KP.3, P.Tiến Thành, TP.Đồng Xoài); Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương trả lời đơn của bà Lê Nguyễn Hữu Duyên (ngụ số 116 An Thành 37, khu A, KP.Thạnh Quý, P.An Thạnh, TP.Thuận An)...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác Bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.