Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 16.1.2024

- TP.HCM: Công an H.Bình Chánh chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Hồng Nhiên (ngụ ấp Xóm Biến, xã Viên An, H.Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) theo phiếu chuyển (PC) 186/PC-TN ngày 15.6.2022; UBND Q.12 chưa trả lời đơn của bà Lương Thị Linh Phương (ngụ 1/8/67/14D Tân Thới Nhất, KP.4, P.Tân Thới Nhất, Q.12) theo PC 189/PC-TN ngày 15.6.2022; Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn (141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) chưa trả lời đơn của tập thể 103 tiểu thương đang kinh doanh tại Trung tâm thương mại Đại Quang Minh theo PC 197/PC-TN ngày 15.6.2022; Cơ quan CSĐT - Công an Q.7 chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Thành Mỹ (ngụ 113/4N Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình) theo PC 198/PC-TN ngày 15.6.2022.



- Bình Dương: UBND xã Long Tân, H.Dầu Tiếng chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Phi Thảo (ngụ C175B, KP.Bình Đức, P.Lái Thiêu, TP.Thuận An) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 196/PC-TN ngày 15.6.2022.

- Đắk Lắk: Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Như Hoạt (ngụ thôn Chư Cúc, xã Eak Mút, H. Ea Kar) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 166/PC-TN ngày 15.6.2022.

- Kiên Giang: Công an TP.Phú Quốc chưa trả lời đơn của ông Trần Văn Khởi (ngụ KP.4, P.An Thới, TP.Phú Quốc) theo PC 167/PC-TN ngày 15.6.2022.

- Tây Ninh: TAND H.Gò Dầu chưa trả lời đơn của bà Phan Lê Tâm Thảo (ngụ 4/103 KP.Nội Ô B, thị trấn Gò Dầu, H.Gò Dầu) theo PC 199/PC-TN ngày 15.6.2022.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.