Trả lời bạn đọc 31.5.2025

Văn phòng UBND Q.8, TP.HCM, trả lời đơn của ông Huỳnh Ngọc Thành (ngụ số 49, đường số 320 Bông Sao, P.5, Q.8); Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (19-21-23-25 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Phụng (ngụ 04-15 Lakeview II Tố Hữu, P.Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức); Chi cục Thi hành án dân sự H.Củ Chi, TP.HCM, trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tuyển và bà Trần Thị Ngọc Xuyến (ngụ số 171, đường Hương lộ 2, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi); Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Lâm Hơn Đức (ngụ số 10, đường 7B, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân); Công ty CP Cấp nước Tân Hòa (95 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP.HCM) trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Bính (ngụ số 18/23 Huỳnh Văn Nghệ, P.15, Q.Tân Bình); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND H.Củ Chi trả lời đơn của Tập thể những hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đường Vành đai 3 đi qua địa phận xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi; UBND Q.Ba Đình, TP.Hà Nội, trả lời đơn của bà Tôn Nữ Phương Liên và một số người dân khác có tên trong đơn cư ngụ tại dãy D và E khu D74 Công Binh, thuộc tổ 1B, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình; UBND tỉnh Tây Ninh trả lời đơn của ông Ngô Tấn Lộc và bà Nguyễn Thị Lệ (ngụ số 542 đường Cách Mạng Tháng Tám, KP.3, P.3, TP.Tây Ninh); Tòa án nhân dân H.Đức Hòa, tỉnh Long An, trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hậu (ngụ ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, H.Đức Hòa); UBND H.Đức Hòa, tỉnh Long An, trả lời đơn của ông Thái Minh Hoàng (ngụ số 192, ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, H.Đức Hòa); Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi trả lời đơn của ông Tôn Thy (ngụ số 23 Phạm Hồng Thái, P.Sông Bờ, TX.Ayun Pa, tỉnh Gia Lai); Công an tỉnh Bình Thuận trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Đào (ngụ thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, H.Hàm Thuận Nam); Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Cần Thơ trả lời đơn của bà Lê Thị Kim Em (ngụ khu vực Thạnh Hòa, P.Phú Thứ, Q.Cái Răng) và một số người dân khác có tên trong đơn…

