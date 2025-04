Trả lời bạn đọc 25.4.2025

TP.HCM: UBND Q.Bình Thạnh trả lời đơn của bà Huỳnh Thái Diễm (ngụ 106/1A Vạn Kiếp, P.3, Q.Bình Thạnh); Công an TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thùy Duyên (ngụ E9/203B, ấp 9, xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh); Công ty CP đầu tư và phát triển dịch vụ Citigym (52 Thành Thái, P.12, Q.10, TP.HCM) trả lời đơn của bà Vòng Lềnh Chắn (ngụ khu nhà Golf Park 41, đường 1B, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức); Tổng công ty CP bảo hiểm Toàn Cầu (tầng 16, Nam Á Tower, 201 - 203 Cách Mạng Tháng 8, P.4, Q.3) trả lời đơn của ông Trần Văn Mạnh (ngụ tổ 2, thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam); Sở Công thương TP.HCM trả lời đơn của ông Lê Quốc Thịnh (ngụ 27/1 Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn);

Công an tỉnh Cà Mau trả lời đơn của ông Huỳnh Quốc Việt (HKTT: ấp Bảy Ghe, xã Khánh Hải, H.Trần Văn Thời; địa chỉ liên hệ: 234 Thành Công, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM); Công an xã Bàu Cạn, H.Long Thành, Đồng Nai trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Xuân (ngụ tổ 3, ấp 1, xã Bàu Cạn, H.Long Thành); UBND TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông trả lời đơn của bà Nguyễn Lê Mai Hương (ngụ tổ dân phố 8, P.Nghĩa Thành, TP.Gia Nghĩa); Tòa án nhân dân TP.Mỹ Tho, Tiền Giang trả lời đơn của bà Trần Thị Thu Sương (ngụ 369 tổ 11, khu 4, ấp Chợ, xã Trung An, TP.Mỹ Tho); UBND H.Chợ Mới, An Giang trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Kim Phụng (ngụ 347/40 khóm Bình Đức 4, P.Bình Đức, TP.Long Xuyên); Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang trả lời đơn của ông Phạm Minh Khoa (ngụ 297 đường 30/4, xã Phi Thông, TP.Rạch Giá); Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh trả lời đơn của bà Dương Thị Nguyệt (ngụ tổ 2, ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập, H.Tân Biên) và một số người dân khác có tên trong đơn; Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Cần Thơ trả lời đơn của bà Văn Thị Tuyết Mai (ngụ hẻm 90 Hùng Vương, Q.Ninh Kiều) và bà Trần Thị Kim Ên (ngụ 450/31/9 Mậu Thân, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều) cùng một số người dân khác có tên trong đơn...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.