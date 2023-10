Trà Vinh: Bị bắt vì lừa đảo bán đất đang thế chấp

Ngày 18.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Hà Minh Khởi (54 tuổi, ngụ P.1, TX.Duyên Hải, Trà Vinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Minh Khởi tại cơ quan công an NAM LONG

Theo kết quả điều tra, tháng 5.2020, Khởi và vợ là bà Nguyễn Thị Thúy Vân (55 tuổi) viết giấy tay chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thửa đất tại khóm 3, P.1, TX.Duyên Hải cho bà Đ.T.G (62 tuổi, ngụ cùng địa phương) với giá hơn 2 tỉ đồng.

Khi viết giấy tay, vợ chồng Khởi thông báo với bà G. là thửa đất đang thế chấp để vay tiền tại một ngân hàng có chi nhánh ở TX.Duyên Hải; đồng thời cam kết sẽ đáo hạn ngân hàng, sau đó làm thủ tục công chứng sang tên.

Tin tưởng, bà G. đưa tiền mặt 1,85 tỉ đồng cho Khởi và bà Vân, số còn lại sẽ đưa đủ khi làm thủ tục công chứng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, vợ chồng Khởi không làm thủ tục công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bỏ trốn khỏi địa phương.

Biết mình bị lừa, Bà G. gửi đơn trình báo đến cơ quan công an. Sau khi xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều tối 17.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh bắt giữ Hà Minh Khởi tại P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM và di lý về Công an tỉnh Trà Vinh để điều tra xử lý.

Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.