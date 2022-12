Trà Vinh: Lừa đảo mua nhiều vật liệu xây dựng đem bán rồi bỏ trốn

Ngày 30.12, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù đối với bị cáo Ngô Thanh Hải (tên gọi khác là Tèo, 39 tuổi, ngụ ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi, H.Châu Thành, Trà Vinh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 28.7.2021, Hải gọi điện thoại cho bà T.T.N.D (42 tuổi, ngụ P.7, TP.Trà Vinh, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng) tự xưng tên "Cường” đặt mua nhiều vật tư xây dựng gồm sắt, dây kẽm buộc với tổng khối lượng trên 1 tấn. Hải hẹn giao hàng trước nhà máy tôn thuộc ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận, H.Châu Thành, Trà Vinh, khi nhận đủ hàng sẽ trả tiền.

Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế của bà D. giao số hàng trên cho Hải tại vị trí như thỏa thuận. Tại đây, Hải nhận hàng và ký tên vào sổ nhưng không thanh toán tiền.

Đến sáng 29.7.2021, Hải tiếp tục gọi điện đặt hàng và được bà D. giao thêm 5 khối cát, 5 khối đá, 50 bao xi măng, 3.000 viên gạch ống.





Sau khi nhận số vật liệu trên, Hải bán lại cho 2 cửa hàng vật liệu xây dựng ở H.Châu Thành và TP.Trà Vinh được hơn 53 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Kết quả định giá, số vật liệu xây dựng Hải chiếm đoạt của bà D. trị giá hơn 88 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Thanh Hải nhưng Hải trốn khỏi nơi cư trú. Vì vậy, Công an H.Châu Thành ra quyết định truy nã đối với Ngô Thanh Hải và bắt giữ được vào ngày 22.6 vừa qua.

Ngày 29.9, TAND H.Châu Thành xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Ngô Thanh Hải 2 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Hải làm đơn kháng cáo xin được giảm án. Phía bị hại sau đó cũng gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo.

Tuy nhiên, căn cứ vào các tình tiết của vụ án cũng như các tài liệu, chứng cứ liên quan, HĐXX phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm đối với Ngô Thanh Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.