Trà Vinh: Người đàn ông nhảy từ lầu 8 bệnh viện, tử vong

Ngày 8.5, tin từ Công an tỉnh Trà Vinh, Công an P.7 (TP.Trà Vinh, Trà Vinh) đã lập biên bản bàn giao thi thể người đàn ông tử vong do nhảy lầu cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Hiện trường nơi anh N. tử vong Ảnh: N.L

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 7.5, Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh tiếp nhận tin báo vụ chết người (nhảy lầu) tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Trà Vinh. Nạn nhân là anh L.V.N (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Chánh, H.Châu Thành, Trà Vinh). Lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra thông tin.

Kết quả xác minh, ngày 6.5, anh N. có biểu hiện bệnh tâm thần như co giật, nói nhảm, không nhận biết được người thân nên được gia đình đưa đi khám bệnh tại tỉnh Bình Dương. Sau đó, được nhập viện điều trị, đến khoảng 1 giờ ngày 7.5, thì xin ra viện về Trà Vinh.

Đến 6 giờ cùng ngày (7.5), anh N. được người thân đưa vào BVĐK Trà Vinh để cấp cứu và nhập viện điều trị. Khoảng 9 giờ 20 phút cùng ngày, anh N. được chuyển lên khoa thần kinh tầng 8, khu D, BVĐK Trà Vinh để điều trị.

Trong lúc đang ngồi ăn cơm, anh N. bất ngờ trèo qua lan can nhảy từ tầng 8 rơi xuống giếng trời tầng 3 tử vong. Lúc nạn nhân nhảy từ tầng 8 thì có chị ruột là bà L.T.M và nhiều người ở đó nhìn thấy. Sự việc cũng được camera an ninh của bệnh viện ghi lại.

Qua làm việc với gia đình nạn nhân thì không yêu cầu cơ quan công an khám nghiệm tử thi và xin đưa nạn nhân về mai táng.