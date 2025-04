Trách móc nhau sau cuộc nhậu trên biển, một người bị đâm tử vong

Chiều 8.4, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Danh Nhỏ (32 tuổi, ở ấp Xẻo Đước 3, xã Đông Yên, H.An Biên, Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người. Bị can Danh Nhỏ liên quan vụ việc một ngư phủ trên tàu cá bị đâm tử vong.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 29.3, tàu cá mang số hiệu KG09879TS do ông D.V làm thuyền trưởng cùng 7 ngư dân khai thác hải sản trên biển thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng.

Thời điểm trên, ngư dân N.Đ.C (25 tuổi, quê H.Quảng Trạch, Quảng Bình) xảy ra cự cãi với Danh Nhỏ. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn từ cuộc nhậu của các ngư dân vào sáng cùng ngày, khi C. và T.V.B xảy ra cự cãi, xô xát. Mặc dù các bạn thuyền đã can ngăn, nhưng C. cho rằng Danh Nhỏ không hỗ trợ mình, bênh vực mình từ đó trách móc Nhỏ.

Bất bình trước những lời lẽ của C., Danh Nhỏ cầm dao đâm một nhát vào vùng ngực của C.. Nạn nhân kêu cứu, các ngư dân có mặt can ngăn. Sau khi gây án, Danh Nhỏ ném con dao xuống biển. Tuy nhiên, đến khoảng 15 giờ cùng ngày (29.3), C. tử vong do vết thương quá nặng.

Sau sự việc xảy ra, Danh Nhỏ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Sau đó, Danh Nhỏ khởi tố bị can, bắt tạm giam. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau tiếp tục làm rõ.