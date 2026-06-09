Trái cây càng chín càng ngọt: Người tiểu đường ăn thế nào tốt cho sức khỏe?

Đây là mối lo hoàn toàn có cơ sở. Vì trong quá trình chín, thành phần tinh bột trong trái cây sẽ thay đổi theo hướng có nhiều đường hơn. Trên thực tế, độ chín của trái cây thực sự có ảnh hưởng đến phản ứng đường huyết nhưng mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy loại, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Với các loại trái cây như chuối và xoài, người bị tiểu đường nên ăn trái ở mức chín vừa thay vì chín quá ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Vì sao trái cây chín thường ngọt hơn?

Khi chín, hàng loạt biến đổi sinh hóa diễn ra bên trong trái. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là quá trình chuyển hóa tinh bột thành các loại đường đơn giản hơn như glucose, fructose và sucrose. Đây là lý do khiến trái cây chín thường có vị ngọt đậm hơn so với khi còn xanh.

Ở các loại trái giàu tinh bột như chuối, xoài hoặc mít, lượng tinh bột giảm dần trong quá trình chín, trong khi lượng đường hòa tan tăng lên. Đồng thời, các thành phần cấu tạo nên độ cứng của trái, chẳng hạn cellulose, cũng bị phân hủy, làm cho trái cây mềm hơn và dễ ăn hơn.

Ngoài việc làm tăng độ ngọt, quá trình chín còn khiến cấu trúc mô thực vật trở nên mềm hơn do pectin trong thành tế bào bị phá vỡ. Điều này giúp cơ thể tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng, bao gồm cả đường, dễ dàng hơn so với khi quả còn xanh.

Trên thực tế, không phải mọi loại trái cây chín đều chứa nhiều đường đến mức không tốt cho người tiểu đường hay tiền tiểu đường. Chẳng hạn, các loại trái cây như táo, cam, bưởi, dâu tây hoặc việt quất vốn không chứa nhiều tinh bột như chuối.

Vì vậy, lượng đường của những loại trái cây này khi chín có thể tăng lên nhưng lượng chất xơ vẫn được duy trì ở mức đáng kể. Chất xơ sẽ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, do đó không làm tăng đường huyết quá nhanh, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Caroline Susie cho biết.

Đồ họa: P.H tạo từ AI

Người tiểu đường nên ăn trái cây thế nào?

Các tổ chức y khoa như Hiệp hội Tiểu đường Mỹ (ADA) khuyến nghị người mắc tiểu đường vẫn nên ăn trái cây vì đây là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe.

Thay vì loại bỏ trái cây khỏi chế độ ăn, người tiểu đường nên chú ý đến cách lựa chọn và cách ăn. Trái cây nguyên trái thường là lựa chọn tốt hơn nước ép vì giữ được lượng chất xơ tự nhiên.

Ngoài ra, nên ăn với khẩu phần hợp lý và có thể kết hợp cùng các món giàu protein hoặc chất béo lành mạnh như sữa chua không đường, các loại hạt. Cách kết hợp này sẽ làm chậm quá trình hấp thu đường.

Đối với những loại quả giàu tinh bột như chuối hoặc xoài, nên chọn trái chín vừa thay vì chín quá, nhờ đó giúp hạn chế mức tăng đường huyết. Quan trọng hơn cả là theo dõi phản ứng của cơ thể sau khi ăn vì mỗi người có khả năng dung nạp đường bột khác nhau, theo Verywell Health.