'Trái cây vua' cũng đau đầu vì chi phí tăng

Quang Thuần
26/03/2026 17:08 GMT+7

Giá sầu riêng nghịch vụ vẫn đang lình xình ở mức thấp trong khi chi phí đầu tư gồm xăng dầu, phân bón đang tăng khiến lợi nhuận của người trồng sầu riêng bị thu hẹp đáng kể.

Nhu cầu tiêu thụ sầu riêng có phần giảm sút, nhất là trên thị trường nội địa từ khi chiến sự Trung Đông xảy ra

Đứng chăm chú nhìn vườn sầu riêng đang sắp tới ngày thu hoạch, ông Nguyễn Văn Khôi, chủ vườn tại tỉnh Đồng Tháp không giấu được nét trầm tư khi giá sầu riêng trên thị trường đang xuống thấp. "Thời điểm này năm trước, sầu riêng Ri6 nghịch vụ có khi lên đến 140.000 đồng/kg, năm nay thì giá sầu riêng đang khá trầm lắng, trong khi đó chi phí xăng dầu, vận chuyển, phân bón đều đang tăng cao. Mỗi lần bỏ tiền ra mua vật tư là tôi cảm thấy "đau túi". Càng lo lắng hơn khi công sức mình bỏ ra không nhận lại được như ý", ông Khôi tiếc rẻ. 

Ông Huỳnh Văn Thoại, chủ vườn sầu riêng tại Long Khánh (Đồng Nai) cũng lo lắng: Mới vào đầu vụ mà giá đã thấp như vậy, nếu vào vụ chính thì có thể sẽ còn thấp hơn nữa. Trong khi giá đầu vào lại tăng, thương lái thì không mấy nhiệt tình như trước. Với tình hình này, không biết thị trường tiêu thụ có hút hàng lại không?

Theo ghi nhận, ngày 26.3, thị trường mua bán sầu riêng trong nước vẫn đang ảm đạm khi nhu cầu tiêu thụ đang giảm sút. Tại khu vực Tây Nam bộ, sầu riêng Ri6 loại 1 được giao dịch quanh mức 55.000 - 60.000 đồng/kg, còn hàng xô phổ biến từ 25.000 - 28.000 đồng/kg. Đối với sầu riêng Thái, giá hàng tuyển vẫn ổn định ở mức 85.000 - 90.000 đồng/kg, trong khi hàng xô dao động khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg.

Ở khu vực Đông Nam bộ, mặt bằng giá cơ bản không có nhiều thay đổi so với những ngày trước. Cụ thể, Ri6 loại đẹp duy trì trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg, còn hàng xô phổ biến từ 25.000 - 30.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại tuyển được thu mua trong khoảng 75.000 - 85.000 đồng/kg, còn hàng xô dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Từ đầu tháng 3 đến nay, giá sầu riêng loại 1 chưa vượt được mốc 100.000 đồng/kg. Nếu so với cùng thời điểm năm trước, giá sầu riêng năm nay thấp hơn khoảng 50.000 đồng/kg. Liệu rằng với giá thu mua này, người trồng sầu riêng có thua lỗ? Trả lời câu hỏi, ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, phân tích: Đúng là giá sầu riêng năm nay đang giảm hơn so với vụ nghịch cùng thời điểm năm trước. Thị trường luôn biến động theo nhu cầu chứ không phải cố định năm nào cũng như vậy. Năm nay, người trồng sầu riêng chịu tác động kép khi thị trường tiêu thụ giảm và giá phân bón đang chuẩn bị tăng khoảng 10%, còn giá xăng dầu ảnh hưởng chủ yếu đến chi phí vận chuyển. 

Ông Nguyễn Văn Mười khẳng định: "Giá sầu riêng xuống thấp khiến cho người trồng cảm thấy thất vọng, có lẽ do họ đã quen với mức giá cao không tưởng ở những năm trước. Tuy nhiên, với giá sầu riêng hiện nay thì người trồng chỉ sụt giảm lợi nhuận chứ chưa đến mức rủi ro thua lỗ. Vì giá thành sản xuất sầu riêng có những vùng ở Đắk Lắk chỉ 10.000 đồng/kg, nên bán với giá 50.000 đồng/kg vẫn là mức có lãi". 

Theo ông Nguyễn Văn Mười, tình hình kinh tế khó khăn hiện nay ảnh hưởng đến hầu hết các mặt hàng trái cây chứ không chỉ riêng sầu riêng. Nông dân nên tính toán các giải pháp để cùng mua, cùng bán với nhau theo tổ đội, mô hình hợp tác xã chứ không nên làm riêng lẻ như trước. Đây là giải pháp để tiết kiệm chi phí vận chuyển, thu gom trước diễn biến giá cước vận chuyển tăng cao. 

