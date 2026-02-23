Vì sao giá sầu riêng 'nhảy múa' ngay những ngày đầu tháng giêng?

Ghi nhận tại các "thủ phủ" sầu riêng của miền Tây như Đồng Tháp (diện tích khoảng 35.000 ha) và Vĩnh Long (khoảng 20.000 ha), không khí mua bán ở các vựa đang diễn ra vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên, trái ngược với sự sôi động của thương lái là tình trạng khan hiếm nguồn cung rõ rệt.

Do thời tiết thường xuyên diễn biến bất thường, gây ảnh hưởng đến sản lượng nên nhiều nhà vườn miền Tây không xử lý cho sầu riêng ra trái nghịch vụ ẢNH: B.B

Hiện tại, sầu riêng Thái (Mon Thong) loại 1 đang được các vựa mua với mức giá khoảng 150.000 đồng/kg. Trong khi đó, dòng Ri6 cũng duy trì sự ở mức cao, dao động từ 78.000 - 83.000 đồng/kg. Giá mua trực tiếp từ nông dân thấp hơn tại vựa khoảng 20.000 đồng/kg, nhưng vẫn đảm bảo mức lợi nhuận rất cao cho người trồng.

Lý giải về đà tăng giá này, giới kinh doanh cho biết sầu riêng đang ở giai đoạn nghịch vụ với sản lượng cực kỳ hạn chế. Tại các vùng trọng điểm như Cai Lậy (Đồng Tháp) hay Chợ Lách (Vĩnh Long), sản lượng thực tế đã giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Nguyên nhân là nhà vườn chủ động giảm đầu tư xử lý nghịch vụ vì lo ngại rủi ro thời tiết và chi phí vật tư nông nghiệp leo thang. Đặc biệt, vùng nguyên liệu lớn nhất nước là Tây nguyên đã kết thúc vụ thu hoạch từ cuối năm ngoái đã tạo nên một "khoảng trống" cung ứng cục bộ, đẩy giá trị trái sầu riêng miền Tây lên cao.

Sức nóng của sầu riêng đầu xuân còn đến từ những tín hiệu lạc quan ở các cửa khẩu phía bắc. Ngay sau tết, các cửa khẩu tại Lào Cai, Lạng Sơn đã nhộn nhịp những chuyến xe "xông đất" sang Trung Quốc. Nhu cầu từ thị trường tỷ dân vẫn duy trì ở mức rất cao, đặc biệt là với các dòng trái sầu riêng chất lượng cao.

Ảnh hưởng tích cực từ thị trường xuất khẩu, các giống sầu riêng phục vụ thị trường nội địa như chuồng bò, khổ qua, Chín Hóa và các giống mới tại Vĩnh Long cũng có giá bán cao ẢNH: B.B

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu bước ngoặt trong quản lý chất lượng khi việc áp dụng "căn cước điện tử" (mã QR truy xuất nguồn gốc) cho từng trái sầu riêng bắt đầu đi vào chiều sâu.

Một chủ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tại tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: "Những lô hàng đạt chuẩn GlobalGAP hoặc có mã vùng trồng uy tín hiện được các kho săn đón với danh nghĩa hàng VIP. Chính việc minh bạch hóa nguồn gốc đã nâng tầm giá trị thương phẩm, giúp giá bán được đẩy lên một mặt bằng mới".

Dù đang tận hưởng niềm vui "trúng giá" nhưng ngành hàng sầu riêng cũng đang đối mặt với bài toán phát triển bền vững. Tính đến cuối năm 2025, tổng diện tích sầu riêng cả nước đã vượt mốc 150.000 ha, gấp đôi so với quy hoạch ban đầu.

Ngay từ đầu năm Bính Ngọ, nhà vườn trồng sầu riêng ở miền Tây đã phấn khởi vì giá bán ở mức cao ẢNH: B.B

Việc mở rộng diện tích quá nóng làm dấy lên nỗi lo về tình trạng dội chợ khi vùng trồng Nam bộ bước vào giai đoạn thu hoạch rộ chính vụ từ tháng 4 tới. Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì chạy theo số lượng, nông dân cần tập trung vào kỹ thuật canh tác bền vững để kiểm soát tình trạng sượng trái - hệ lụy thường gặp do thời tiết thất thường tại ĐBSCL.

Dự báo, giá sầu riêng sẽ tiếp tục "neo" ở mức cao trong ngắn hạn do nhu cầu xuất khẩu đầu năm vẫn đang bùng nổ và nguồn cung chưa thể phục hồi ngay lập tức.