Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Vì sao giá sầu riêng 'nhảy múa' ngay những ngày đầu tháng giêng?

Bắc Bình
Bắc Bình
23/02/2026 11:45 GMT+7

Vừa bước sang những ngày đầu tháng giêng năm Bính Ngọ 2026, thị trường sầu riêng tại miền Tây đã lên "cơn sốt" nên nhà vườn rất phấn khởi.

Ghi nhận tại các "thủ phủ" sầu riêng của miền Tây như Đồng Tháp (diện tích khoảng 35.000 ha) và Vĩnh Long (khoảng 20.000 ha), không khí mua bán ở các vựa đang diễn ra vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên, trái ngược với sự sôi động của thương lái là tình trạng khan hiếm nguồn cung rõ rệt.

Vì sao giá sầu riêng "nhảy múa" ngay đầu Xuân Bính Ngọ ? - Ảnh 1.

Do thời tiết thường xuyên diễn biến bất thường, gây ảnh hưởng đến sản lượng nên nhiều nhà vườn miền Tây không xử lý cho sầu riêng ra trái nghịch vụ

ẢNH: B.B

Hiện tại, sầu riêng Thái (Mon Thong) loại 1 đang được các vựa mua với mức giá khoảng 150.000 đồng/kg. Trong khi đó, dòng Ri6 cũng duy trì sự ở mức cao, dao động từ 78.000 - 83.000 đồng/kg. Giá mua trực tiếp từ nông dân thấp hơn tại vựa khoảng 20.000 đồng/kg, nhưng vẫn đảm bảo mức lợi nhuận rất cao cho người trồng.

Lý giải về đà tăng giá này, giới kinh doanh cho biết sầu riêng đang ở giai đoạn nghịch vụ với sản lượng cực kỳ hạn chế. Tại các vùng trọng điểm như Cai Lậy (Đồng Tháp) hay Chợ Lách (Vĩnh Long), sản lượng thực tế đã giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025. 

Nguyên nhân là nhà vườn chủ động giảm đầu tư xử lý nghịch vụ vì lo ngại rủi ro thời tiết và chi phí vật tư nông nghiệp leo thang. Đặc biệt, vùng nguyên liệu lớn nhất nước là Tây nguyên đã kết thúc vụ thu hoạch từ cuối năm ngoái đã tạo nên một "khoảng trống" cung ứng cục bộ, đẩy giá trị trái sầu riêng miền Tây lên cao.

Sức nóng của sầu riêng đầu xuân còn đến từ những tín hiệu lạc quan ở các cửa khẩu phía bắc. Ngay sau tết, các cửa khẩu tại Lào Cai, Lạng Sơn đã nhộn nhịp những chuyến xe "xông đất" sang Trung Quốc. Nhu cầu từ thị trường tỷ dân vẫn duy trì ở mức rất cao, đặc biệt là với các dòng trái sầu riêng chất lượng cao.

Vì sao giá sầu riêng "nhảy múa" ngay đầu Xuân Bính Ngọ ? - Ảnh 2.

Ảnh hưởng tích cực từ thị trường xuất khẩu, các giống sầu riêng phục vụ thị trường nội địa như chuồng bò, khổ qua, Chín Hóa và các giống mới tại Vĩnh Long cũng có giá bán cao

ẢNH: B.B

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu bước ngoặt trong quản lý chất lượng khi việc áp dụng "căn cước điện tử" (mã QR truy xuất nguồn gốc) cho từng trái sầu riêng bắt đầu đi vào chiều sâu.

Một chủ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tại tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: "Những lô hàng đạt chuẩn GlobalGAP hoặc có mã vùng trồng uy tín hiện được các kho săn đón với danh nghĩa hàng VIP. Chính việc minh bạch hóa nguồn gốc đã nâng tầm giá trị thương phẩm, giúp giá bán được đẩy lên một mặt bằng mới". 

Dù đang tận hưởng niềm vui "trúng giá" nhưng ngành hàng sầu riêng cũng đang đối mặt với bài toán phát triển bền vững. Tính đến cuối năm 2025, tổng diện tích sầu riêng cả nước đã vượt mốc 150.000 ha, gấp đôi so với quy hoạch ban đầu.

Vì sao giá sầu riêng "nhảy múa" ngay đầu Xuân Bính Ngọ ? - Ảnh 3.

Ngay từ đầu năm Bính Ngọ, nhà vườn trồng sầu riêng ở miền Tây đã phấn khởi vì giá bán ở mức cao

ẢNH: B.B

Việc mở rộng diện tích quá nóng làm dấy lên nỗi lo về tình trạng dội chợ khi vùng trồng Nam bộ bước vào giai đoạn thu hoạch rộ chính vụ từ tháng 4 tới. Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì chạy theo số lượng, nông dân cần tập trung vào kỹ thuật canh tác bền vững để kiểm soát tình trạng sượng trái - hệ lụy thường gặp do thời tiết thất thường tại ĐBSCL. 

Dự báo, giá sầu riêng sẽ tiếp tục "neo" ở mức cao trong ngắn hạn do nhu cầu xuất khẩu đầu năm vẫn đang bùng nổ và nguồn cung chưa thể phục hồi ngay lập tức.

Tin liên quan

'Trái cây vua' sầu riêng sẽ đưa xuất khẩu rau quả lập kỳ tích 10 tỉ USD?

'Trái cây vua' sầu riêng sẽ đưa xuất khẩu rau quả lập kỳ tích 10 tỉ USD?

Sầu riêng tiếp tục khẳng định vị thế 'trái cây vua' trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Dự báo năm 2026, xuất khẩu rau quả sẽ về đích sớm, lập kỳ tích 10 tỉ USD.

Khám phá thêm chủ đề

Sầu riêng giá sầu riêng nhảy múa sầu riêng miền Tây tăng giá Vĩnh Long đồng tháp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận