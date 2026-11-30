Những ngày đầu mở cửa, nhiều người dân và du khách đã xếp hàng chờ đến lượt tham gia tour tham quan "Đêm ký ức - Ước vọng hòa bình".

Đây là sản phẩm văn hóa, du lịch đêm đầu tiên của Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, mang đến một cách tiếp cận lịch sử mới mẻ, kết hợp giữa tư liệu, hiện vật và nghệ thuật trình diễn.

Khi lịch sử được kể bằng âm thanh, ánh sáng

Hành trình được thiết kế qua 3 không gian trải nghiệm, kết nối theo chủ đề "Từ bầu trời Hà Nội đến cánh cửa tự do". Trước khi bắt đầu, mỗi du khách được trang bị tai nghe riêng để nghe thuyết minh, tìm hiểu câu chuyện tại từng điểm dừng.

Ở không gian đầu tiên, màn trình diễn thực cảnh kết hợp công nghệ 3D Mapping với chủ đề "Hà Nội 12 ngày đêm" tái hiện cuộc chiến đấu của quân và dân miền Bắc trước cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 vào cuối năm 1972. Tiếp nối là những hình ảnh về Hiệp định Paris và tác phẩm sắp đặt nghệ thuật gợi nhắc một giai đoạn lịch sử khi chiến sự vẫn tiếp diễn dù hiệp định đã được ký kết.

Người dân xếp hàng đăng ký tham quan "Đêm ký ức - Ước vọng hòa bình" tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ẢNH: VŨ ĐOAN

Tại khu Chuồng cọp, nơi phục dựng một phần nhà tù Côn Đảo, hình ảnh trình chiếu trên những bức tường đá kết hợp hoạt cảnh tái hiện điều kiện giam giữ khắc nghiệt, khắc họa tinh thần đấu tranh kiên cường và niềm tin hướng về tự do của những người chiến sĩ cách mạng.

Mỗi du khách được trang bị tai nghe riêng để nghe thuyết minh, tìm hiểu câu chuyện tại từng điểm dừng ẢNH: VŨ ĐOAN

Khép lại hành trình là không gian ngoài trời với chiếc Chuông Hòa bình được chế tác từ vỏ bom từng được sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Khi du khách gióng chuông, hệ thống cảm biến âm thanh kích hoạt trình chiếu 3D Mapping trên mặt tiền tòa nhà và các hiện vật ngoài trời. Hình ảnh bình minh, hoa nở cùng giai điệu "Bài ca không quên" tạo nên màn trình diễn giàu cảm xúc.

Tiếng chuông hòa bình ngân lên từ vỏ bom

Không chỉ gây ấn tượng bởi hình thức trình diễn mới lạ, tour đêm còn đưa người xem đến gần hơn với những câu chuyện lịch sử thông qua hình ảnh, âm thanh và hoạt cảnh trực quan.

Chị Tô Ánh Nguyệt - khách tham quan tự tay gióng tiếng Chuông Hòa bình cho biết hình thức trình diễn tạo cảm giác gần gũi, khiến chị như hòa mình vào không gian lịch sử.

Màn trình diễn thực cảnh kết hợp công nghệ 3D Mapping với chủ đề "Hà Nội 12 ngày đêm" ẢNH: VŨ ĐOAN

"Sinh ra trong thời chiến, khi mới 7 tuổi, tôi từng theo cha mẹ chạy giặc nên những hình ảnh được tái hiện khiến tôi rất xúc động, đồng thời cảm nhận rõ hơn sự hy sinh của các thế hệ đi trước," chị Nguyệt chia sẻ.

Trong khi đó, anh Diệp Đức Duy cho biết từng đến tham quan nhà tù Côn Đảo nhưng khi xem lại những hình ảnh về cuộc sống của các chiến sĩ cách mạng nơi đây qua hoạt cảnh và trình chiếu, anh cảm nhận sâu sắc hơn sự khắc nghiệt mà họ từng trải qua. Anh cũng bày tỏ niềm tự hào trước tinh thần kiên cường của các chiến sĩ.

Khách tham quan chăm chú theo dõi 3D Mapping và nghe thuyết minh về giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc ẢNH: VŨ ĐOAN

Sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, hiện vật, nghệ thuật trình diễn và công nghệ 3D Mapping, tour tham quan đêm tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã mở ra một cách tiếp cận mới, giúp những câu chuyện lịch sử được tái hiện trực quan, sinh động hơn trong không gian bảo tàng.

Một số hình ảnh do PV Thanh Niên ghi lại tại tour "Đêm ký ức - Ước vọng hòa bình" của Bảo tàng Chứng tích chiến tranh:

Sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, hiện vật, nghệ thuật trình diễn và công nghệ 3D Mapping giúp tour tham quan đêm trở nên hấp dẫn ẢNH: VŨ ĐOAN

Khách tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ, chăm chú theo dõi ẢNH: VŨ ĐOAN

Cách tiếp cận mới, giúp những câu chuyện lịch sử được tái hiện trực quan, sinh động hơn ẢNH: VŨ ĐOAN

Tại khu Chuồng cọp, nơi phục dựng một phần nhà tù Côn Đảo, hình ảnh trình chiếu trên những bức tường đá ẢNH: VŨ ĐOAN

Khách tham quan tự tay đánh Chuông Hòa bình được chế tác từ vỏ bom từng được sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam ẢNH: VŨ ĐOAN