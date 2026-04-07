Trải nghiệm tuyệt vời tại TNSV quốc tế 2026

Để đăng quang ngay trong lần đầu tham dự, các chàng trai đến từ Trường ĐH Quốc gia Malaysia đã trải qua những giây phút nghẹt thở trên chấm luân lưu trước đội Trường ĐH Thủy lợi ở trận chung kết. Với Harris Bin Herman - "người gác đền" xuất sắc nhất giải, đồng thời là cầu thủ hay nhất trận chung kết, danh hiệu vô địch này không chỉ là một chiếc cúp, mà là tổng hòa của những trải nghiệm tuyệt vời tại VN. Harris chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi vô địch. Bên cạnh đó, chúng tôi đã có nhiều trải nghiệm rất tuyệt vời trong lần đầu dự giải. Phố biển Nha Trang thực sự đẹp về cảnh quan, với nhiều món ăn độc đáo. Thông qua giải đấu, chúng tôi cũng có thêm nhiều người bạn, đây chắc chắn là kỷ niệm rất đáng nhớ".

Tiền đạo Sary Taimou (phải) đồng vua phá lưới tại TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO ẢNH: ĐỘC LẬP

Một trong những điều làm nên sự khác biệt của giải đấu chính là sự cổ vũ vô tư, trong sáng nhưng cực kỳ cuồng nhiệt của các sinh viên. Chính bầu không khí này đã khiến các đội quốc tế cảm thấy như đang được thi đấu trên sân nhà. Tiền đạo Sary Taimou, đồng vua phá lưới, đội Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia), cho biết: "Tôi ấn tượng với không khí sôi động của bóng đá sinh viên tại đây. Không khí thật sự rất tuyệt vời tại sân Trường ĐH Nha Trang. Các bạn sinh viên thân thiện và tạo ra sự cuồng nhiệt cho mỗi trận đấu, khiến tôi và các cầu thủ trên sân hưng phấn hơn". Sự thân thiện của khán giả tại phố biển Nha Trang đã xóa nhòa khoảng cách quốc gia, biến mỗi trận đấu thành một bữa tiệc, nơi các cầu thủ được tiếp thêm sức mạnh để cống hiến những pha bóng đẹp mắt nhất.

Đối với các cầu thủ chủ nhà, giải đấu là một bài học thực tế. Hồ Thanh Phước, chân sút số 1 của Trường ĐH Nha Trang và cũng là đồng vua phá lưới, xem đây là cột mốc đặc biệt trong quãng đời sinh viên của mình. Phước bộc bạch: "Đây là sân chơi mà mỗi cầu thủ có cơ hội thể hiện bản thân. Thực sự hạnh phúc khi một lần trong đời sinh viên được tham gia một giải đấu quốc tế như vậy. Được thi đấu với các cầu thủ sinh viên trong khu vực Đông Nam Á, thậm chí có cả các tuyển thủ trẻ là dịp tốt để chúng em được cọ xát, giao lưu học hỏi, nâng cao tinh thần đoàn kết của tập thể, qua đó rút được nhiều bài học kinh nghiệm cho cuộc sống".