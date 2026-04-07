Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO:

Trải nghiệm tuyệt vời tại TNSV quốc tế 2026

07/04/2026 04:48 GMT+7

TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đó. Giải đấu đã khắc họa chân dung một thế hệ sinh viên vừa tài năng trên sân cỏ, vừa mong muốn được gắn kết và tràn đầy khát vọng cống hiến.

Để đăng quang ngay trong lần đầu tham dự, các chàng trai đến từ Trường ĐH Quốc gia Malaysia đã trải qua những giây phút nghẹt thở trên chấm luân lưu trước đội Trường ĐH Thủy lợi ở trận chung kết. Với Harris Bin Herman - "người gác đền" xuất sắc nhất giải, đồng thời là cầu thủ hay nhất trận chung kết, danh hiệu vô địch này không chỉ là một chiếc cúp, mà là tổng hòa của những trải nghiệm tuyệt vời tại VN. Harris chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi vô địch. Bên cạnh đó, chúng tôi đã có nhiều trải nghiệm rất tuyệt vời trong lần đầu dự giải. Phố biển Nha Trang thực sự đẹp về cảnh quan, với nhiều món ăn độc đáo. Thông qua giải đấu, chúng tôi cũng có thêm nhiều người bạn, đây chắc chắn là kỷ niệm rất đáng nhớ".

Trải nghiệm tuyệt vời tại TNSV quốc tế 2026- Ảnh 1.

Tiền đạo Sary Taimou (phải) đồng vua phá lưới tại TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO

ẢNH: ĐỘC LẬP

Một trong những điều làm nên sự khác biệt của giải đấu chính là sự cổ vũ vô tư, trong sáng nhưng cực kỳ cuồng nhiệt của các sinh viên. Chính bầu không khí này đã khiến các đội quốc tế cảm thấy như đang được thi đấu trên sân nhà. Tiền đạo Sary Taimou, đồng vua phá lưới, đội Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia), cho biết: "Tôi ấn tượng với không khí sôi động của bóng đá sinh viên tại đây. Không khí thật sự rất tuyệt vời tại sân Trường ĐH Nha Trang. Các bạn sinh viên thân thiện và tạo ra sự cuồng nhiệt cho mỗi trận đấu, khiến tôi và các cầu thủ trên sân hưng phấn hơn". Sự thân thiện của khán giả tại phố biển Nha Trang đã xóa nhòa khoảng cách quốc gia, biến mỗi trận đấu thành một bữa tiệc, nơi các cầu thủ được tiếp thêm sức mạnh để cống hiến những pha bóng đẹp mắt nhất.

Đối với các cầu thủ chủ nhà, giải đấu là một bài học thực tế. Hồ Thanh Phước, chân sút số 1 của Trường ĐH Nha Trang và cũng là đồng vua phá lưới, xem đây là cột mốc đặc biệt trong quãng đời sinh viên của mình. Phước bộc bạch: "Đây là sân chơi mà mỗi cầu thủ có cơ hội thể hiện bản thân. Thực sự hạnh phúc khi một lần trong đời sinh viên được tham gia một giải đấu quốc tế như vậy. Được thi đấu với các cầu thủ sinh viên trong khu vực Đông Nam Á, thậm chí có cả các tuyển thủ trẻ là dịp tốt để chúng em được cọ xát, giao lưu học hỏi, nâng cao tinh thần đoàn kết của tập thể, qua đó rút được nhiều bài học kinh nghiệm cho cuộc sống".

Trải nghiệm tuyệt vời tại TNSV quốc tế 2026- Ảnh 2.

Tin liên quan

Tạo ra hàng tá cơ hội ở trận chung kết, sút thành công 6 quả luân lưu, nhưng số phận vẫn ngăn Trường ĐH Thủy lợi chạm tay đến chức vô địch giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận