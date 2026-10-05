Trái quách là gì mà người trẻ rủ nhau về miền Tây để thưởng thức?

Trái quách có vỏ xù xì, ruột nâu, hương vị không dễ nhầm lẫn

"Trước đây tôi chỉ nghe tên trái quách chứ chưa từng nhìn thấy. Lần đầu về Vĩnh Long chơi, được bạn dẫn đi ăn quách dầm, nhìn bên ngoài thấy trái khá lạ nên tôi tò mò thử. Ấn tượng đầu tiên là mùi thơm rất đặc trưng, vị chua chua, ngọt ngọt, có chút khác với những loại trái cây tôi từng ăn", Nguyễn Thảo Vy (26 tuổi, làm việc tại 181 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hoà, TP.HCM; trước là P.Võ Thị Sáu, Q.3) chia sẻ.

Vy kể sau lần đầu thưởng thức đã bắt đầu tìm hiểu thêm về loại quả này trên mạng xã hội. "Điều tôi thấy thú vị là cùng một loại trái nhưng có nhiều cách ăn. Tôi thích nhất quách dầm đá vì dễ ăn, mát và vẫn giữ được vị riêng của trái. Sau đó mỗi lần có bạn bè về miền Tây, tôi đều hỏi thử xem có mua được quách không để mang về cho mọi người cùng ăn", Vy nói.

Trái quách có ở miền Tây ẢNH: THANH NAM

Theo chị Vương Thị My Ly (32 tuổi, ngụ ở xã Đại Điền, Vĩnh Long; trước là xã Thới Thạnh, H.Thạnh Phú, Bến Tre), trái quách phổ biến ở một số tỉnh miền Tây.

Trái quách có hình tròn, lớp vỏ dày và cứng, bề mặt sần sùi. Khi còn xanh, phần thịt bên trong có màu sáng. Lúc chín, thịt quả chuyển sang màu nâu sẫm, mềm và có nhiều hạt nhỏ.

"Quách chín có vị chua, ngọt nhẹ, đôi khi hơi chát, cùng mùi thơm dễ chịu. Quách được sử dụng từ lâu trong các món ăn, thức uống", chị Ly cho hay.

Với người dân ở miền Tây, trái quách khá quen thuộc ẢNH: THANH NAM

Trần Minh Khang (27 tuổi, làm việc tại 28 Phùng Khắc Khoan, P.Tân Định, TP.HCM; trước là P.Tân Định, Q.1) kể đã biết đến trái quách từ mạng xã hội.

"Tôi biết trái quách qua một video trên mạng xã hội. Lúc đầu nhìn phần ruột màu nâu, vỏ thì xù xì, tôi không nghĩ đó là một loại trái cây có thể ăn trực tiếp. Nhưng càng xem những video giới thiệu món quách dầm, sinh tố quách thì càng tò mò", Khang kể.

Từ đó, trong những lần đến miền Tây du lịch, Khang chủ động hỏi người địa phương để tìm mua trái quách.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội còn xuất hiện nhiều video hướng dẫn cách ăn và chế biến trái quách. Từ quách dầm, sinh tố đến các loại nước giải khát, những nội dung này giới thiệu khá cụ thể cách lấy phần thịt quả chín và kết hợp với đường, đá, sữa hoặc những nguyên liệu khác.

Một số video còn hướng dẫn sử dụng quách trong các món ăn, qua đó giới thiệu thêm những cách thưởng thức loại quả vốn không phổ biến ở nhiều địa phương.

Nhiều nhà giăng lưới để tránh việc quách rớt xuống đất ẢNH: THANH NAM

Với những người chưa từng ăn quách, các nội dung này cung cấp thêm thông tin về cách sử dụng loại quả. Vy cho biết trước khi tìm hiểu trên mạng xã hội, cô gần như không biết quách có thể chế biến thành nhiều món.

"Sau khi xem thêm các video trên mạng, tôi mới biết quách không chỉ dầm đường mà còn có thể làm sinh tố, pha thành nước uống và kết hợp với nhiều nguyên liệu khác. Những video như vậy khiến tôi tò mò hơn và muốn thử thêm các cách chế biến", Vy nói.

Quách ở miền Tây ẢNH: THANH NAM

Quách dầm, sinh tố và nhiều cách chế biến khác

Theo đầu bếp Lê Đỗ Thu Vân, đầu bếp tại nhà hàng số 161 Võ Nguyên Giáp, P.An Khánh, TP.HCM (trước là P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức), khi quách chín, phần thịt quả có thể được lấy ra để ăn trực tiếp hoặc chế biến thành nhiều món.

"Một cách thưởng thức phổ biến là quách dầm. Phần thịt quả được dầm với đường, thêm đá. Tùy cách chế biến có thể cho thêm sữa hoặc sữa đặc. Vị chua của quách kết hợp với vị ngọt, độ béo và vị lạnh tạo thành món ăn, thức uống được nhiều người ưa thích. Quách cũng có thể được dùng làm sinh tố. Ngoài ra, phần thịt quả còn được sử dụng trong một số món ăn, trong đó có các món kết hợp với thịt gà hoặc dùng quách để tạo vị chua cho nước dùng...", bà Vân cho hay.

Cũng theo bà Vân, quách được xem như một nguyên liệu có hương vị riêng trong chế biến. Với người lần đầu thử quách, những món đơn giản như quách dầm hoặc sinh tố là cách dễ tiếp cận.

"Quách dầm không cần chế biến cầu kỳ nhưng vẫn giữ được phần lớn hương vị của trái. Khi đã quen với vị quách, có thể thử những món kết hợp với nguyên liệu khác. Trong món mặn, vị chua của quách cũng có thể tạo sự khác biệt nếu được sử dụng với lượng phù hợp", bà Vân chia sẻ.

Quách chín có mùi thơm rất thu hút ẢNH: THANH NAM

Đỗ Thành Tín (27 tuổi, pha chế tại 240 – 242 Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), cho biết không chỉ trong món ăn, quách còn được những người làm đồ uống chú ý.

"Với đồ uống, quách có thể tạo ra vị chua tự nhiên và mùi thơm khác với chanh, tắc hay những loại trái cây thường dùng. Có thể kết hợp phần thịt quách với nước, đá và một lượng đường vừa phải để làm thức uống giải khát", Tín nói.

Có thể chế biến nhiều thức uống ngon từ loại quả này ẢNH: ZY ZY

Cũng theo người pha chế này, một trong những điểm khiến quách thu hút khách trẻ là sự tò mò.

"Có những khách nhìn thấy món nước có quách sẽ hỏi "quách là gì?". Khi được giới thiệu đây là một loại trái cây miền Tây, họ thường muốn thử. Với người làm đồ uống, một nguyên liệu vừa có hương vị riêng vừa gắn với một vùng đất sẽ có thêm câu chuyện để giới thiệu về ẩm thực Việt Nam với khách", Tín chia sẻ thêm.