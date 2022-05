Trailer 'Avatar: The Way of Water' đạt hơn 148 triệu lượt xem chỉ trong một ngày

Sau khi ra mắt khán giả trên mạng, trailer phim Avatar: The Way of Water (James Cameron chỉ đạo, đồng biên kịch và sản xuất) chỉ trong 24 giờ đầu đã đạt 148,6 triệu lượt xem, trong đó tại Trung Quốc có 23 triệu lượt, theo số liệu Disney và 20th Century vừa công bố trong hôm nay.

Lượng xem trên của trailer phim này vượt lượng xem trailer của tất cả các phần phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) cũng của "ông lớn" Disney, và xếp thứ 2 trong danh sách trailer phim được xem nhiều nhất.

Hiện trailer của bom tấn F9: The Fast Saga đứng đầu với 202,7 triệu lượt xem, sau đó là Avatar: The Way of Water. Xếp sau là Black Widow với 116,8 triệu lượt xem, phim Incredibles 2 với 113,1 triệu lượt, phim Star Wars: The Rise of Skywalker là 112,4 triệu lượt.

Lượng xem trailer của Avatar 2 bao gồm trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội, chưa kể hàng triệu người đã xem trước đó tại rạp khi trailer được chiếu lúc bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness ra mắt.





Phim Avatar 2 có nội dung diễn ra hơn một thập niên sau các sự kiện của phần đầu chiếu năm 2009. Các diễn viên Sam Worthington, Zoe Saldaña trở lại đóng những vai năm xưa là Jake Sully, Neytiri. Họ nay đã có con và phải ra sức bảo vệ gia đình.

Nguồn tin của The Hollywood Reporter cũng xác nhận diễn viên Sigourney Weaver sẽ trở lại đóng vai Grace Augustine trong dự án mới và Stephen Lang thì đảm nhận vai cũ là Miles Quaritch. 2 nhân vật này tưởng chừng như đã biến mất sau phần đầu. Minh tinh Kate Winslet, tài tử Vin Diesel hay nữ nghệ sĩ Dương Tử Quỳnh là những gương mặt mới tham gia vào Avatar: The Way of Water. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 16.12 năm nay.