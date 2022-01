Trầm hương ly kỳ sự

Đó là bộ sưu tập gồm hơn

20 tác phẩm điêu khắc trên trầm hương tự nhiên nguyên khối được coi là “vô giá” của ông Nguyễn Tấn Việt. Chủ nhân khẳng định chắc nịch: “Tôi sưu tập bộ trầm hương này để dành cho hậu thế và Thanh Niên là tờ báo được tiếp cận đầu tiên”.

Với ông Việt, bộ sưu tập này cực quý, tôi nhiều lần thuyết phục thì ông mới đồng ý cho tiếp cận. Thật tình, tôi rất ngỡ ngàng khi chứng kiến thủ tục “nhập phòng” để xem bộ sưu tập. Trước khi mở cửa phòng trưng bày, ông Việt đốt trầm hương thiền định, suy tưởng điều gì mà có lẽ chỉ ông mới biết. Rồi ông thổ lộ: “Mấy ngày trước đã… tắm cho bộ sưu tập bằng nước suối”. Theo ông Việt, trầm hương tự nhiên hút linh khí đất trời. Người rất may mắn mới tìm được trầm hương hoặc kỳ nam tự nhiên. Nhưng người sở hữu chúng phải có phước duyên và may mắn gấp bội phần.

Lai lịch của bộ sưu tập này cũng “ly kỳ sự”. Chủ nhân đầu tiên là một người Việt, và hình hài nguyên sơ của bộ sưu tập là những mẫu trầm hương tự nhiên có nhiều hình thù lạ. Người này mới đem chúng sang Đài Loan nhờ một nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng tạo hình rồi đưa về Việt Nam. Nhưng sau đó, bộ sưu tập lại được một triệu phú Đài Loan mua. Thế rồi, “trời xui đất khiến”, câu chuyện về bộ sưu tập này được một người bạn ông Việt hé lộ với mong muốn ông Việt bằng mọi giá đem trở về Việt Nam. Vốn mê sưu tập “hàng độc”, quý vật như sâm Ngọc Linh, ngọc ruby, tranh, đồ gỗ xưa cao cấp và luôn tâm niệm của gì quý của nước mình phải để lại cho hậu thế, ông Việt quyết bỏ tiền đưa bộ sưu tập trầm hương điêu khắc độc nhất vô nhị này “hồi hương”.





Sau khi được xông trầm hương “tẩy uế” và tận hưởng mùi hương “linh khí đất trời” cho tinh thần sảng khoái, tôi bước vào phòng trưng bày. Cảm nhận đầu tiên của tôi là những tác phẩm trầm hương điêu khắc đều mang dáng vẻ, hình thù độc đáo riêng dựa trên nguyên bản là “cốt” trầm hương biến dạng tự nhiên. Chẳng hạn, “cốt” hình củ sâm, hình ngọn núi, hình thỏi vàng… Dựa trên những “cốt” đó, nghệ nhân tạc nên hình đức Phật, Quan Thế âm Bồ tát, sư tổ Đạt Ma, cỏ cây, hoa lá, linh vật… rất sống động, tinh xảo.

Nhưng riêng về phẩm chất trầm hương và ý nghĩa sâu xa của các tác phẩm, thú thật phải ngồi nghe ông Việt “luận” mới sáng tỏ. Ông Việt bảo tất cả tác phẩm này đều tạo tác trên trầm tự nhiên nguyên khối, cổ trầm, mà trầm tự nhiên (đặc biệt là cổ trầm) nguyên khối rất hiếm. Nhiều nhà sưu tập có thể có những khối trầm hương tự nhiên lớn hơn nhưng phần lớn là sản phẩm ghép. Về mùi hương, hầu hết trầm hương tự nhiên mùi thơm rất nhẹ. Vẫn có những khối trầm tự nhiên có mùi thơm “đậm đà” nhưng cực hiếm. Ông Việt cũng thuyết minh về một số hình ảnh điêu khắc trên hơn 20 tác phẩm. Theo đó, hình củ sâm có ý nghĩa sức khỏe, năng lượng dồi dào sung mãn, no đầy, phú quý; hình Phật Quan Âm gửi gắm ước nguyện an lạc, tâm thiền định; hình phúc lộc thọ diễn tả ba điều cơ bản trong cuộc sống tốt đẹp gồm may mắn (Phúc), giàu sang (Lộc), và sống lâu (Thọ); hình linh vật gà trống biểu hiện sự khởi đầu tốt đẹp, khí chất dũng mãnh, uy quyền…

Còn rất nhiều tác phẩm hàm chứa các ý nghĩa khác nhau và đều có những đặc điểm hình dáng, phẩm chất dược liệu rất quý hiếm. Nhưng tôi rất ấn tượng với tác phẩm trầm hương nặng đến 45 kg, thơm nức mũi, điêu khắc 36 con kỳ lân cực kỳ tinh xảo, nhìn càng lâu càng hút hồn. Ông Việt cho biết tác phẩm này mang tên “Đời đời như ý”, nghĩa là đời này tiếp nối liên tục muôn đời sau. 36 kỳ lân thể hiện sự trọn vẹn, no đầy, phú quý, cát tường. “Tôi dám khẳng định trầm tự nhiên nguyên khối như vậy ở nước ta gần như tuyệt chủng”, ông Việt nói về tác phẩm này.

Chia sẻ về lý do người phương Đông thường đốt trầm hương trong ngày tết, ông Việt nói: “Trầm hương là linh mộc hấp thụ linh khí trời đất. Người Việt quan niệm ngày tết xông trầm hương trong nhà giúp trừ ma đuổi tà, xua tan vận hạn không tốt, giúp thanh trừ các uế khí, đem lại bầu không khí trong sạch, thoải mái, dễ chịu”. Ông Việt còn tiết lộ: “Hầu hết những người thành công trong kinh doanh đều sở hữu nhiều trầm hương tự nhiên”.