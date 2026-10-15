Trạm rác công suất 60 tấn/ngày nhưng 'gánh' tới 180 tấn, TP.HCM xử lý ra sao?

Chiều 15.10, tại buổi họp báo về vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Lê Thị Phương, Trưởng phòng Kinh tế UBND phường Long Trường cho biết thời gian qua đã tiếp nhận phản ánh của người dân về mùi hôi phát sinh từ trạm trung chuyển Long Trường (trạm rác), ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Trạm rác này hoạt động theo hình thức trạm hở, tiếp nhận rác sinh hoạt từ các phường Long Trường, Tăng Nhơn Phú và Long Phước.

Công suất 60 tấn/ngày, thực tế nhận gấp 3

Theo số liệu giám sát được UBND phường Long Trường cung cấp, năm 2025, lượng rác tiếp nhận tại trạm khoảng 140 - 160 tấn/ngày. Trong 6 tháng đầu năm 2026, khối lượng này tăng lên 170 - 180 tấn/ngày.

Từ ngày 1.1.2026, Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải rắn TP.HCM thực hiện gói thầu thu gom, vận hành, vận chuyển rác từ trạm rác Long Trường đến khu xử lý, sau khi tiếp nhận bàn giao hiện trạng trạm từ Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức (cũ).

UBND phường Long Trường giám sát hoạt động tại địa phương và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh.

Trước phản ánh về mùi hôi, phường cho biết tiếp tục phối hợp với đơn vị quản lý và đơn vị vận hành theo dõi hoạt động của trạm, yêu cầu duy trì các biện pháp khống chế mùi. Đồng thời, đề nghị có giải pháp phù hợp đối với nước rỉ rác và vệ sinh khu vực trạm.

Những tồn tại phát hiện qua kiểm tra sẽ được xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bà Lê Thị Phương thông tin về phản ánh của người dân liên quan mùi hôi phát sinh từ trạm trung chuyển Long Trường ẢNH: NGUYỄN ANH

Có chủ trương năm 2019, vì sao chưa nâng cấp trạm rác Long Trường?

Theo bà Phương, từ tháng 10.2019, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp trạm rác Long Trường theo hình thức đơn vị tài trợ.

Khi đó, Công ty cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam đề xuất đầu tư xây dựng công trình theo hình thức "chìa khóa trao tay" trên phần đất công do UBND phường quản lý. Phương án sử dụng công nghệ trạm ép rác kín, hiện đại, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vướng một số thủ tục pháp lý nên dự án chưa thực hiện theo tiến độ.

Về quy hoạch, vị trí trạm đã được xác định là đất hạ tầng kỹ thuật phục vụ trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trong đồ án quy hoạch, phê duyệt tháng 9.2025.

Đến tháng 12.2025, HĐND TP.HCM thông qua nguồn vốn nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trạm trong kế hoạch đầu tư công năm 2026. Dự án được giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư, thực hiện giai đoạn 2026 - 2030.

Ngày 28.1, Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải TP.HCM khảo sát vị trí, thu thập thông tin để làm cơ sở lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Toàn cảnh buổi họp báo ẢNH: NGUYỄN ANH

Trước đó, tại cuộc họp ngày 22.7 do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh chủ trì, trạm rác Long Trường dự kiến khởi công tháng 12.2026. Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan phối hợp đẩy nhanh thủ tục để bảo đảm tiến độ khởi công trong năm.

Đến buổi làm việc ngày 7.9, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM yêu cầu Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải TP.HCM đôn đốc Công ty Him Lam sớm có ý kiến bằng văn bản về việc tiếp tục hoặc dừng đầu tư theo chủ trương năm 2019.

Sở đồng thời yêu cầu khẩn trương lấy ý kiến UBND phường Long Trường về phương án thiết kế, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm mục tiêu khởi công trong tháng 11.2026.

UBND phường Long Trường cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan TP.HCM ưu tiên tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh đầu tư nâng cấp trạm, đáp ứng nhu cầu trung chuyển rác và giảm ảnh hưởng đến người dân.