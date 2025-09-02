Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Trần Anh Hùng, Phạm Thiên Ân có phim châu Á hay nhất mọi thời đại

Tuấn Duy
Tuấn Duy
02/09/2025 06:15 GMT+7

Kỷ niệm lần thứ 30 tổ chức, Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc) vừa công bố danh sách Asian Cinema 100 tập hợp các tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh châu Á.

161 giám tuyển đến từ 34 quốc gia, gồm các đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên, nhà phê bình, nhà nghiên cứu và ban tổ chức liên hoan phim, đã bỏ phiếu để chọn ra 118 phim (gồm các phim đồng hạng) hay nhất mọi thời đại.

Đứng đầu danh sách là 2 nhà làm phim tiêu biểu của điện ảnh Đài Loan: Dương Đức Xương với A brighter summer day và Hầu Hiếu Hiền với A city of sadness. Xếp ngay sau đó là bậc thầy Ozu Yasujiro của điện ảnh Nhật Bản với Tokyo story. Các vị trí còn lại gồm: In the mood for love (Vương Gia Vệ), Aparajito, the unvanquished (Satyajit Ray), Rashomon (Kurosawa Akira), A one and a two (Dương Đức Xương), Ký sinh trùng (Bong Joon-ho), Close up (Abbas Kiarostami), và đồng hạng 10 là Trùng Khánh sâm lâm (Vương Gia Vệ), Uncle Boonmee who can recall his past lives (Apichatpong Weerasethakul).

Trong danh sách, điện ảnh Hoa ngữ góp mặt nhiều nhất với hàng loạt tên tuổi nổi bật như Lý An, Trương Nghệ Mưu, Giả Chương Kha, Trần Khải Ca... bên cạnh Hàn Quốc (Kim Ki-duk, Park Chan-wook, Hong Sang-soo...), Nhật Bản (Hayao Miyazaki, Hirokazu Kore-eda, Hamaguchi Ryusuke...) và Iran (Asghar Farhadi, Mohsen Makhmalbaf...).

Điện ảnh Việt Nam góp mặt với 2 tác phẩm cùng ở vị trí 88 là Xích lô (Trần Anh Hùng) và Bên trong vỏ kén vàng (Phạm Thiên Ân).

Trần Anh Hùng, Phạm Thiên Ân có phim châu Á hay nhất mọi thời đại- Ảnh 1.

Phim đã thắng giải Camera vàng (Caméra d'Or) tại Liên hoan phim Cannes lần 76 (2023)

ảnh: đpcc

Tin liên quan

Đạo diễn Trần Anh Hùng làm trưởng ban giám khảo LHP Quốc tế Thượng Hải 2024

Đạo diễn Trần Anh Hùng làm trưởng ban giám khảo LHP Quốc tế Thượng Hải 2024

Đạo diễn - biên kịch người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng vừa được công bố là trưởng ban giám khảo của LHP Quốc tế Thượng Hải sắp tới.

Xem Trần Anh Hùng 'nấu' Muôn vị nhân gian

Kỳ vọng gì ở Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024?

Khám phá thêm chủ đề

Trần Anh Hùng Liên hoan phim Busan điện ảnh châu Á phạm thiên ân phim châu Á hay nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận