Trần Anh Hùng, Phạm Thiên Ân có phim châu Á hay nhất mọi thời đại

161 giám tuyển đến từ 34 quốc gia, gồm các đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên, nhà phê bình, nhà nghiên cứu và ban tổ chức liên hoan phim, đã bỏ phiếu để chọn ra 118 phim (gồm các phim đồng hạng) hay nhất mọi thời đại.

Đứng đầu danh sách là 2 nhà làm phim tiêu biểu của điện ảnh Đài Loan: Dương Đức Xương với A brighter summer day và Hầu Hiếu Hiền với A city of sadness. Xếp ngay sau đó là bậc thầy Ozu Yasujiro của điện ảnh Nhật Bản với Tokyo story. Các vị trí còn lại gồm: In the mood for love (Vương Gia Vệ), Aparajito, the unvanquished (Satyajit Ray), Rashomon (Kurosawa Akira), A one and a two (Dương Đức Xương), Ký sinh trùng (Bong Joon-ho), Close up (Abbas Kiarostami), và đồng hạng 10 là Trùng Khánh sâm lâm (Vương Gia Vệ), Uncle Boonmee who can recall his past lives (Apichatpong Weerasethakul).

Trong danh sách, điện ảnh Hoa ngữ góp mặt nhiều nhất với hàng loạt tên tuổi nổi bật như Lý An, Trương Nghệ Mưu, Giả Chương Kha, Trần Khải Ca... bên cạnh Hàn Quốc (Kim Ki-duk, Park Chan-wook, Hong Sang-soo...), Nhật Bản (Hayao Miyazaki, Hirokazu Kore-eda, Hamaguchi Ryusuke...) và Iran (Asghar Farhadi, Mohsen Makhmalbaf...).

Điện ảnh Việt Nam góp mặt với 2 tác phẩm cùng ở vị trí 88 là Xích lô (Trần Anh Hùng) và Bên trong vỏ kén vàng (Phạm Thiên Ân).