Trấn áp cá độ bóng đá mùa World Cup

Theo đó, công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ TT-TT và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành nêu: thời gian qua, các loại tội phạm liên quan cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Quảng cáo cá độ bóng đá công khai

Thời điểm diễn ra World Cup 2022 cũng là lúc tội phạm cá độ bóng đá diễn biến phức tạp hơn. Những ngày này tại Hà Nội chỉ cần đi ra đường thậm chí ngồi cà phê cũng có thể đập vào mắt những quảng cáo cá độ đủ loại hình thức bắt mắt để thu hút người chơi.

Hình thức quảng cáo phổ biến nhất là dán lên xe ô tô, sau đó di chuyển quanh thành phố và tập trung ở những nơi đông người như trước cửa bệnh viện, công viên… Nội dung quảng cáo bắt mắt kèm địa chỉ trang web, số điện thoại liên hệ và luôn “cam kết uy tín hàng đầu”. Hay các đối tượng căng hẳn băng rôn tại các khu vực đông người, hoặc lợi dụng những quán ăn uống để dán lịch thi đấu World Cup 2022 in kèm quảng cáo cá độ công khai.

Ngoài những hình ảnh ô tô dán kín quảng cáo cá độ trên đường mà phóng viên chụp được, đi dọc khu cà phê ven hồ Đắc Di (Q.Đống Đa, Hà Nội) những bảng quảng cáo đã được dán nhan nhản ở nhiều quán từ trước khi diễn ra World Cup 2022. Nhân viên phục vụ của một quán cà phê ở khu vực này cho biết quán không tự dán mà có một người lạ đến bảo rằng dán lịch thi đấu cho khách tiện theo dõi và không mất chi phí gì nên đồng ý cho dán. Đến khi phóng viên nói thì mới biết trên lịch thi đấu có in cả quảng cáo cá độ bóng đá.

Cá độ, đánh bạc hàng triệu USD mỗi ngày

Đại diện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cho biết hoạt động của các tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao đang ngày càng gia tăng cả về số vụ, tính chất và mức độ nghiêm trọng dưới nhiều hình thức, trong đó có cả tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cá độ trên mạng. Hình thức này chủ yếu do các đối tượng ở nước ngoài móc nối với người Việt để hình thành các đường dây, thiết lập hàng ngàn trang web, tên miền và số tiền cá độ, đánh bạc ước tính hàng triệu USD mỗi ngày.

Theo đại diện A05, những dịp có giải thể thao lớn là “miếng mồi ngon” để các đối tượng lợi dụng tổ chức cá độ, đánh bạc và phạm tội mạnh hơn cả trong và ngoài nước. Do vậy, song song với kế hoạch trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2022, việc ngăn chặn tội phạm cá độ trong mùa World Cup 2022 cũng đang được cơ quan này phối hợp với các địa phương thực hiện.

Cũng theo đại diện A05, ngoài những đường dây cá độ bóng đá với quy mô hàng ngàn tỉ vừa triệt phá, cơ quan này đang huy động tối đa lực lượng để chủ động phát hiện, nắm bắt xu hướng của tội phạm loại này. Tới thời điểm hiện tại, A05 cũng đã phối hợp với các địa phương nắm bắt được một số đường dây và đang lên phương án, kế hoạch triệt phá.

“Tội phạm cá độ này sẽ để lại nhiều hệ lụy, từ đó sinh ra trộm cắp, cướp của và thậm chí manh động hơn nên cần phải làm quyết liệt, đồng bộ”, đại diện A05 cho hay.

Đường dây nóng tố giác

Nói về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết các đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, thường là những đối tượng hình sự, giới “anh chị”, móc nối với “nhà cái” quản lý các trang web cá độ (M88.com, Fun88.com, Bong88.com…) có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ cho các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại VN, với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt.





Các đối tượng tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng thường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. Ngoài ra, khi người chơi thắng, các đối tượng sẽ “cắt phế” trả không đủ với số tiền đã cá cược, ngược lại nếu thua sẽ bị các đối tượng cưỡng ép trả tiền bằng các hình thức như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê giang hồ đòi nợ.

Để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, trung tướng Tô Ân Xô đề nghị người dân nâng cao ý thức, tuyên truyền đến người thân không tham gia cá độ dưới mọi hình thức. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời thông báo với công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng 0692348569 để sớm có biện pháp điều tra xử lý.

Bỏ trốn cũng không thoát!

Mới đây, công an triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền thắng thua lên đến hơn 30.000 tỉ đồng.

Theo đó, ngày 21 và 22.11, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet, tạm giữ hình sự 12 nghi phạm. Trong số 12 nghi phạm có Nguyễn Trung Kiên (40 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai), Bùi Phương Thảo (35 tuổi, ngụ Q.5), Bùi Văn Thọ (57 tuổi, ngụ Q.4), Nguyễn Công Lâm (50 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM)...

C02 cho biết từ khoảng đầu năm 2021 đến nay, một số nghi can góp vốn, đứng ra tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài trên mạng internet ăn thua bằng tiền.

Các nghi phạm này thành lập nhiều group trên ứng dụng Telegram, Viber... để lấy tài khoản tổng (supper). Sau đó giao cho các nghi phạm kỹ thuật chia nhỏ thành nhiều tài khoản con để giao cho các đại lý cấp dưới, con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Mỗi tài khoản tổng có từ 500.000 - 2 triệu điểm, mỗi điểm quy ước từ 5.000 - 10.000 đồng (tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20 tỉ đồng/tài khoản). Mỗi ngày, các nghi phạm tính toán tiền thắng thua và giao nhận với đại lý cấp dưới, con bạc bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt trực tiếp.

Một trinh sát C02 nhớ lại quá trình theo dõi, triệt phá đường dây đánh bạc này rất khó khăn, gian nan. Bởi vì việc tổ chức đánh bạc ở trên mạng, nghi phạm cầm đầu ít lộ diện nên khó khăn cho CQĐT, các nghi phạm thường giao dịch, nói chuyện bằng mật mã riêng nên gây khó khăn rất nhiều. Thậm chí, thời điểm các tổ công tác tiến hành khám xét, triệu tập, có nhiều nghi phạm trong đường dây này đã nhận được tin nhắn khuyên “nên đi du lịch, né bão”. Trong đó, nghi phạm Bùi Phương Thảo nhận được tin nhắn, đã trốn ở Đồng Nai nhưng vẫn bị bắt giữ.