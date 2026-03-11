Trận chung kết ngược giữa Đà Nẵng và HAGL

Chắt chiu từng điểm

CLB Đà Nẵng đang có phong độ tốt nhất kể từ đầu giải khi họ bất ngờ lấy được 4 điểm ở vòng 14 và 15 nhờ chiến thắng PVF-CAND 3-0 và hòa CLB Ninh Bình 1-1. 4 điểm vô cùng quan trọng này giúp đại diện miền Trung có 11 điểm, tạm thoát vị trí cuối bảng nhờ hơn hiệu số phụ so với PVF-CAND.

CLB Đà Nẵng quyết tâm có trận thắng thứ 3 ở V-League mùa này Ảnh: Đông Nghi

Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đang chắt chiu từng điểm cho mục tiêu trụ hạng. Trong đội hình của Đà Nẵng, cầu thủ nội và ngoại binh đều chưa thật sự sánh bằng các đối thủ xếp trên nên họ luôn thi đấu tập trung và nỗ lực tận dụng từng cơ hội có được. Ông Tuấn cũng thường xuyên đốc thúc học trò của mình thi đấu cố gắng để phát huy hết khả năng, giúp tạo nên sức mạnh cho đội bóng sông Hàn.

15 trận đã đấu, Đà Nẵng chỉ thắng 2, hòa 5 và thua 7, nên chiến thắng đối với họ ở V-League năm nay được xem là một kỳ tích. Vì thế, ở trận chiến quan trọng này, Đà Nẵng quyết tâm có chiến thắng thứ 3.

Quế Ngọc Hải sẽ là mắt xích quan trọng

Trận đấu giữa Đà Nẵng và HAGL sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 13.3 trên sân Chi Lăng. Đang đứng áp chót bảng, nhưng đội bóng sông Hàn tổ chức phòng ngự khá tốt, khi họ là đội lọt lưới ít nhất (20 bàn) trong số 5 đội xếp cuối bảng. Hàng thủ mà HLV Lê Đức Tuấn xây dựng khá chắc chắn nhờ sự chỉ huy của trung vệ Quế Ngọc Hải. Ở tuổi 33, nhưng Ngọc Hải vẫn có thể lực tốt và thi đấu lăn xả, đã chỉ huy hàng phòng ngự Đà Nẵng chơi máu lửa. Tuy nhiên, trận này Đà Nẵng lại thiếu vắng hậu vệ Phi Long do thẻ phạt, nên HLV Lê Đức Tuấn cần có nhân tố phù hợp để thay thế nhằm hỗ trợ Ngọc Hải trong việc cản phá các pha công thành của HAGL.

Nếu xây chắc được hàng phòng ngự, thì hàng tấn công của Đà Nẵng với Võ Nguyên Hoàng, Phan Văn Long, Lucas Ribamar (hoặc Milan Makaric) có thể xuyên thủng phòng tuyến của đội khách HAGL.

CLB Đà Nẵng hạ quyết tâm thắng trận này, trong khi CLB HAGL có ưu thế về tâm lý. Trong trận lượt đi ngày 1.2, HAGL đã đánh bại Đà Nẵng 1-0 tại phố núi Pleiku. Vì thế, HAGL tự tin khi hành quân xuống miền biển để làm khách tại sân Chi Lăng. Dưới sự chỉ đạo của HLV Lê Quang Trãi, HAGL cũng chú trọng tập trung phòng ngự tối đa để tạo an toàn cho cầu môn của mình. Ngôi sao thủ môn Trần Trung Kiên là chốt chặn quan trọng giúp HAGL quyết tâm giữ sạch mành lưới. Ở đấu trường V-League, Trung Kiên chưa có phong độ cao như khi khoác áo đội tuyển U.23 VN, nhưng anh có khả năng phán đoán và bắt bóng bổng tốt nên thường tạo được sự yên tâm cho đồng đội phía trên.

Khi hai đội đều không muốn thua, thế trận sẽ rất chặt chẽ và trận đấu này nhiều khả năng sẽ có kết quả hòa.



