Trần Hiểu hứng chỉ trích vì không tham dự tang lễ của bố Trần Nghiên Hy

13/12/2025 14:57 GMT+7

Việc Trần Hiểu vắng mặt tại tang lễ bố vợ cũ trong khi tiệc tùng cùng bạn bè đang khiến nam diễn viên chịu chỉ trích gay gắt. Những tin nhắn riêng tư được tiết lộ sau đó càng khiến sự việc trở nên gây tranh cãi.

Sau cuộc ly hôn thu hút nhiều chú ý hồi đầu năm 2025, Trần Hiểu Trần Nghiên Hy một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận của công chúng, lần này liên quan đến biến cố gia đình của nữ diễn viên Tân thần điêu đại hiệp.

Cách hành xử khó chấp nhận của Trần Hiểu sau ly hôn

Ngày 18.2.2025, cặp đôi công khai thông báo chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm, đồng thời thống nhất cùng nhau nuôi dạy con chung. Tuy nhiên, những diễn biến mới đây đã khiến hình ảnh của Trần Hiểu chịu nhiều tác động tiêu cực.

Trần Hiểu hứng chỉ trích vì không tham dự tang lễ của bố Trần Nghiên Hy - Ảnh 1.

Trần Hiểu vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì không dự tang lễ của bố Trần Nghiên Hy

Ảnh: Kbizoom

Kbizoom đưa tin, khi bố của Trần Nghiên Hy qua đời vào cuối năm 2025, nam diễn viên không xuất hiện tại tang lễ. Đáng chú ý hơn, anh bị cho là đã cùng bạn bè đi ăn uống, tiệc tùng ngay trong tối cùng ngày. Một số nguồn tin còn cho biết Trần Hiểu trong tình trạng say xỉn, phải nhờ nhân viên nữ dìu đi.

Đến ngày 12.12, vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý khi cư dân mạng lan truyền những tin nhắn riêng tư được cho là của bố Trần Nghiên Hy khi ông còn sống. Nội dung các tin nhắn cho thấy ông có cái nhìn khá thiện cảm và bao dung đối với Trần Hiểu, ngay cả trong giai đoạn đầu khi anh đang tìm hiểu con gái ông.

Trong một tin nhắn trả lời người hâm mộ, ông viết rằng bản thân không có ý kiến tiêu cực nào về Trần Hiểu và cho biết, khi Trần Nghiên Hy đã lựa chọn kết hôn, gia đình ông cũng sẵn sàng trân trọng và chấp nhận điều mà con gái yêu quý. Ông còn chia sẻ từng tự tay chọn những chiếc áo khoác đắt tiền trong bộ sưu tập cá nhân để tặng cho con rể tương lai như một hành động thiện chí.

Ở một tin nhắn khác, bố Trần Nghiên Hy lý giải việc không yêu cầu Trần Hiểu phải chính thức đến thăm mình. Ông cho biết bản thân không có con trai và thấu hiểu áp lực, vất vả trong công việc của các diễn viên. Trước cả khi Trần Hiểu có dịp chính thức chào hỏi, ông đã tự coi nam diễn viên như con rể và sẵn sàng đối đãi bằng sự quan tâm của một người bố. Kết thúc tin nhắn, ông gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì đã ủng hộ cả Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu, đồng thời chúc họ hạnh phúc.

Việc những tin nhắn đầy thiện cảm này được công khai đã tạo ra sự tương phản rõ rệt với việc Trần Hiểu vắng mặt trong tang lễ của bố vợ cũ.

Trần Hiểu hứng chỉ trích vì không tham dự tang lễ của bố Trần Nghiên Hy - Ảnh 2.

Trần Nghiên Hy nhận được nhiều sự đồng cảm và cổ vũ tinh thần từ công chúng sau biến cố gia đình

Ảnh: Kbizoom

Nhiều ý kiến cho rằng dù đã ly hôn, việc không tham dự tang lễ bố vợ cũ là hành động khó chấp nhận. Một số người khác lên tiếng bênh vực Trần Hiểu, cho rằng anh có thể có lý do cá nhân hoặc muốn giữ sự riêng tư. Tuy nhiên, thông tin về buổi tiệc cùng tình trạng say xỉn của nam diễn viên tiếp tục khiến dư luận thêm gay gắt.

Trong bối cảnh sự đồng cảm của công chúng nghiêng về phía Trần Nghiên Hy và người bố quá cố thì hình ảnh của Trần Hiểu đang chịu ảnh hưởng không nhỏ. Một bộ phận người hâm mộ thậm chí đặt câu hỏi về sự chân thành của nam diễn viên trong suốt cuộc hôn nhân, đặc biệt khi so sánh với những tình cảm mà bố vợ cũ từng dành cho anh.

