Tràn lan rao bán nhà ở xã hội đang thi công, chủ đầu tư cảnh báo nóng

Ngày 9.4, Liên doanh Công ty CP Đức Mạnh và Công ty CP đầu tư và xây dựng 579 (Liên doanh DMC-579) phát văn bản cảnh báo về tình trạng mạo danh chủ đầu tư rao bán nhà ở xã hội An Trung 2 (đường Ngô Quyền, P.An Hải Nam, Q.Sơn Trà).

Trước đó, trên mạng xã hội, các trang web xuất hiện nhiều bài đăng, thông tin về việc tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ mua bán căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội chung cư An Trung 2.

Trong khi đó, theo Liên doanh DMC-579, dự án chung cư An Trung 2 có 3 khối nhà A, B, C. Khối nhà C của dự án đã được bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 1.2019. Còn khối nhà A, B đang thi công xây dựng và chưa mở bán.

Nhà ở xã hội khối A, B chung cư An Trung 2 đang thi công ẢNH: NGUYỄN TÚ

Liên doanh DMC-579 khẳng định, hiện chủ đầu tư chưa thực hiện việc mở bán căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại khối A, B, không ủy thác, hợp tác hay ủy quyền cho bất kỳ đơn vị, tổ chức, cá nhân, sàn bất động sản nào đứng ra rao bán, nhận cọc bán căn hộ.

Bởi lẽ, đây là căn hộ nhà ở xã hội, việc đăng ký, giao dịch đúng đối tượng được Sở Xây dựng xem xét, phê duyệt. Khi dự án đủ điều kiện giao dịch, chủ đầu tư phối hợp Sở Xây dựng sẽ thông báo đăng ký mua căn hộ, phương thức thanh toán sẽ được thông báo cụ thể, công khai tại trang web Sở Xây dựng để người dân được biết, liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Chủ đầu tư khuyến cáo người dân thận trọng, kiểm tra kỹ về các vấn đề pháp lý có liên quan đến thông tin mua bán căn hộ nhà ở xã hội tại dự án trên để tránh bị lừa đảo.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cũng đã yêu cầu chấn chỉnh công tác xác nhận, tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại một số dự án trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động giao dịch nhà ở, kinh doanh dịch vụ bất động sản và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. Các phường, xã phải tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp nhận, hướng dẫn, xác nhận hồ sơ đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội trên địa bàn. Không để xảy ra tình trạng người dân chậm, không thực hiện được thủ tục xác nhận để đăng ký mua nhà ở xã hội.

Đồng thời liên hệ trực tiếp chủ đầu tư dự án để được hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. "Các hộ gia đình, cá nhân cảnh giác với các thông tin lừa đảo, nhận làm hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội bảo đảm đậu", Sở Xây dựng nhấn mạnh.