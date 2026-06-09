Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Tràn ngập nụ cười ở giải ném đĩa The One Ultimate Championship 2026

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
09/06/2026 14:54 GMT+7

Không đặt nặng chuyện thắng thua, giải ném đĩa The One Ultimate Championship 2026 vừa kết thúc tại TP.HCM để lại ấn tượng về tinh thần giao lưu, kết nối, tràn ngập tiếng cười.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, giải ném đĩa The One Ultimate Championship 2026 khép lại thành công trên sân bóng đá Kofi Kai (TP.HCM). Giải thu hút 11 đội đến từ Thái Lan, Mỹ, Singapore, Malaysia và chủ nhà Việt Nam thi đấu trong 3 ngày liên tục chọn ra các đội xuất sắc.
Tràn ngập nụ cười ở giải ném đĩa The One Ultimate Championship 2026- Ảnh 1.

Tranh tài sôi nổi tại giải ném đĩa The One Ultimate Championship 2026

ẢNH: BTC

The One Ultimate Championship 2026 không chỉ tập trung vào yếu tố chuyên môn mà còn được xây dựng như một lễ hội thể thao cộng đồng với nhiều hoạt động đồng hành. Chuỗi hoạt động thể thao và giao lưu cộng đồng sôi động, nơi các VĐV không chỉ tranh tài mà còn có cơ hội kết nối và giao lưu với bạn bè quốc tế.

Đại diện BTC cho biết giải diễn ra với mục tiêu xây dựng sân chơi chuyên nghiệp dành cho cộng đồng ném đĩa trong khu vực, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào phát triển môn thể thao này tại Việt Nam. Giải đấu mang đến cơ hội để các VĐV được thi đấu ở môi trường cạnh tranh chất lượng cao, nâng cao chuyên môn, rèn luyện tinh thần đồng đội.

Tràn ngập nụ cười ở giải ném đĩa The One Ultimate Championship 2026- Ảnh 2.

Tinh thần đồng đội cùng giao lưu kết nối được thể hiện rõ ở giải ném đĩa The One Ultimate Championship 2026

ẢNH: BTC

Phong trào ném đĩa đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều quốc gia châu Á, The One Ultimate Championship 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng vận động viên trong khu vực. TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến của các sự kiện thể thao quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hiện đại và hội nhập.

Tràn ngập nụ cười ở giải ném đĩa The One Ultimate Championship 2026- Ảnh 3.

Các VĐV trong nước và quốc tế khép lại giải đấu The One Ultimate Championship 2026 tràn ngập niềm vui

ẢNH: BTC

Sau khi hoàn thành các nội dung tranh tài, các VĐV còn tham gia hoạt động Jersey Trading - nét văn hóa đặc trưng của các giải thể thao quốc tế, nơi các đội trao đổi áo đấu và vật phẩm lưu niệm như một biểu tượng của tình bạn và tinh thần thể thao. Giải The One Ultimate Championship được kỳ vọng tổ chức thường niên tạo sân chơi lành mạnh với các VĐV đam mê môn ném đĩa.




Tin liên quan

Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 46: Kỷ lục gia ném đĩa thành quản lý nhà ăn

Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 46: Kỷ lục gia ném đĩa thành quản lý nhà ăn

Đào Dân Tiến đang là kỷ lục gia ở môn đẩy tạ và ném đĩa tồn tại đến nay đã 13 năm, và hiện anh đang là người quản lý nhà ăn rất được tin tưởng ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM.

Nguyễn Thị Oanh cùng đội điền kinh Việt Nam đón niềm vui đặc biệt

‘Nữ hoàng điền kinh’ Nguyễn Thị Oanh xuất hiện ở sự kiện đặc biệt, đánh cầu lông cùng vợ Tiến Minh

Khám phá thêm chủ đề

giải ném đĩa The One Ultimate Championship Tràn ngập nụ cười ở giải ném đĩa The One Ultimate Championship Môn thể thao ném đĩa VĐV môn ném đĩa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận