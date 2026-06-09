Tràn ngập nụ cười ở giải ném đĩa The One Ultimate Championship 2026

Tranh tài sôi nổi tại giải ném đĩa The One Ultimate Championship 2026 ẢNH: BTC

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, giải ném đĩa The One Ultimate Championship 2026 khép lại thành công trên sân bóng đá Kofi Kai (TP.HCM). Giải thu hút 11 đội đến từ Thái Lan, Mỹ, Singapore, Malaysia và chủ nhà Việt Nam thi đấu trong 3 ngày liên tục chọn ra các đội xuất sắc.

The One Ultimate Championship 2026 không chỉ tập trung vào yếu tố chuyên môn mà còn được xây dựng như một lễ hội thể thao cộng đồng với nhiều hoạt động đồng hành. Chuỗi hoạt động thể thao và giao lưu cộng đồng sôi động, nơi các VĐV không chỉ tranh tài mà còn có cơ hội kết nối và giao lưu với bạn bè quốc tế.

Đại diện BTC cho biết giải diễn ra với mục tiêu xây dựng sân chơi chuyên nghiệp dành cho cộng đồng ném đĩa trong khu vực, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào phát triển môn thể thao này tại Việt Nam. Giải đấu mang đến cơ hội để các VĐV được thi đấu ở môi trường cạnh tranh chất lượng cao, nâng cao chuyên môn, rèn luyện tinh thần đồng đội.

Tinh thần đồng đội cùng giao lưu kết nối được thể hiện rõ ở giải ném đĩa The One Ultimate Championship 2026 ẢNH: BTC

Phong trào ném đĩa đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều quốc gia châu Á, The One Ultimate Championship 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng vận động viên trong khu vực. TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến của các sự kiện thể thao quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hiện đại và hội nhập.

Các VĐV trong nước và quốc tế khép lại giải đấu The One Ultimate Championship 2026 tràn ngập niềm vui ẢNH: BTC

Sau khi hoàn thành các nội dung tranh tài, các VĐV còn tham gia hoạt động Jersey Trading - nét văn hóa đặc trưng của các giải thể thao quốc tế, nơi các đội trao đổi áo đấu và vật phẩm lưu niệm như một biểu tượng của tình bạn và tinh thần thể thao. Giải The One Ultimate Championship được kỳ vọng tổ chức thường niên tạo sân chơi lành mạnh với các VĐV đam mê môn ném đĩa.











