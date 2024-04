Trần Nhật Minh làm nhạc trưởng khách mời của Dàn nhạc Giao hưởng trẻ thế giới

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng khách mời Trần Nhật Minh, Dàn nhạc Giao hưởng trẻ thế giới đã biểu diễn nhiều tác phẩm mang âm hưởng dân ca Việt Nam trong Đêm Thăng Long (6.4 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Đó là Ra ngó vào trông, Se chỉ luồn kim của quan họ Bắc Ninh và Trống cơm dân ca Bắc bộ.

Những tác phẩm này đã được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc chuyển soạn âm nhạc để có thể tạo thành những bản giao hưởng nhiều cung bậc cảm xúc, sâu lắng… Bên cạnh đó còn có những âm thanh với chất liệu âm nhạc dân gian Tây Bắc Phiên chợ vùng cao và Điệu múa.



Nhạc trưởng Trần Nhật Minh trong đêm diễn HÒA NGUYỄN

Có thể nói, với phần biểu diễn những tác phẩm khí nhạc Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng trẻ thế giới đã không chỉ làm việc với nhạc trưởng Trần Nhật Minh mà họ còn được làm việc cùng nhiều nhạc sĩ giỏi của khí nhạc Việt. Nếu nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng vừa có tác phẩm Công nữ Anio với các nghệ sĩ Nhật Bản, thì nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc từng đoạt giải âm nhạc xuất sắc trong LHP Thượng Hải.

Bên cạnh các tiết mục có âm hưởng dân ca, nhạc trưởng Trần Nhật Minh còn tham gia biểu diễn phần dạo đầu bản The Barber of Seville của Gioachino Rossini, và Norma của Vincenzo Bellini. Cả hai đều là nhà soạn nhạc vĩ đại của nước Ý.

NSND Bùi Công Duy, nhạc trưởng Trần Nhật Minh và nhạc trưởng Damiano Giuranna của Dàn nhạc Giao hưởng trẻ thế giới HÒA NGUYỄN

Lần hợp tác này giữa nhạc trưởng Trần Nhật Minh và Dàn nhạc Giao hưởng trẻ thế giới do NSND Bùi Công Duy - Phó giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chia sẻ, anh ngay lập tức thu xếp bay ra bay vào vài lần để bàn về chương trình.

"Tôi có 4 buổi tập luyện cùng Dàn nhạc Giao hưởng trẻ thế giới. Mọi việc diễn ra tự nhiên, tất cả đều ăn ý, bởi âm nhạc chính là sợi dây kết nối tốt nhất. Đây là cơ hội đáng quý, là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi", Trần Nhật Minh nói.

Sau phần đầu của chương trình do Trần Nhật Minh chỉ huy, phần 2 của chương trình do nhạc trưởng Damiano Giuranna chỉ huy. Trong đó, Dàn nhạc Giao hưởng trẻ thế giới đã biểu diễn các tác phẩm Symphony No.5 in E minor Op.64; Andante - Allegro con anima - Molto più traiquillo; Andante Cantabile, con alcuna licenza; Valse. Allegro moderato… của tác giả Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Khán giả "đặc biệt", ông Honna Tetsuji - chỉ huy chính của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam - bày tỏ: "Buổi diễn là cơ hội tuyệt vời để những người bạn đến từ nhiều quốc gia cùng thưởng thức âm nhạc, tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Tôi thực sự ấn tượng với các bản dân ca được chơi bởi dàn giao hưởng".

Một nhạc trưởng khác, ông Đồng Quang Vinh đánh giá Đêm Thăng Long của Dàn nhạc Giao hưởng trẻ thế giới là sự kết hợp của giao hưởng với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, từ cổ điển cho tới đương đại, nhạc trẻ, nhạc phim, nhạc dân tộc…

Nó cũng là sự kết hợp của nghệ sĩ đến từ nhiều đất nước, nhiều nền văn hóa khác nhau, với khả năng sáng tạo vô biên… "Tôi thực sự nể phục và biết ơn sự kết nối các học viện, nhà hát, dàn nhạc uy tín thế giới của anh Bùi Công Duy với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam để mang lại những cơ hội giao lưu, cọ xát tuyệt vời cho sinh viên", nhạc trưởng Đồng Quang Vinh nói.

Sau Đêm Thăng Long, Dàn nhạc Giao hưởng trẻ thế giới sẽ có Gala Opera Puccini ngày 10.4. Nhạc trưởng Damiano Giuranna và các học trò biểu diễn tôn vinh nhà soạn nhạc Ý Puccini (1858 - 1924). Chuyến lưu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng trẻ thế giới ở Hà Nội nằm trong dự án Âm thanh của tình anh em, kết hợp cùng Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, do nghệ sĩ Bùi Công Duy khởi xướng.

Dàn nhạc Giao hưởng trẻ thế giới do nhạc trưởng người Ý Damiano Giuranna thành lập năm 2001, mục đích xây dựng dự án ngoại giao văn hóa và lan tỏa âm nhạc. Trong 23 năm, tổ chức đã chào đón hơn 2.000 nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia. Họ xây dựng quỹ hỗ trợ, mở hội thảo về âm nhạc tại các vùng sâu, vùng xa thuộc nhiều quốc gia, nhằm tìm ra giải pháp giúp trẻ em tiếp cận nghệ thuật trong hoàn cảnh khó khăn. Dàn nhạc từng được UNICEF đề cử làm Đại sứ thiện chí, từng nhận huân chương danh dự từ lãnh đạo Ý.