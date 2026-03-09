Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trấn Thành học 3 thứ tiếng để đóng 'bom tấn' với Park Bo Gum

Lạc Xuân - Thanh Chi
09/03/2026 20:33 GMT+7

Trấn Thành xác nhận việc tham gia dự án điện ảnh cổ trang Hàn Quốc mang tên 'The Sword: A Legend of the Red Wolf' do đạo diễn Kim Han Min thực hiện. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của xứ kim chi như Park Bo Gum, Jung Jae Young, Lee Sun Bin...

Trấn Thành học 3 thứ tiếng để đóng 'bom tấn' với Park Bo Gum - Ảnh 1.

Thông tin Trấn Thành góp mặt trong "bom tấn" Hàn Quốc thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả

Ảnh: FBNV

Trên fanpage sở hữu 18 triệu lượt theo dõi, Trấn Thành chính thức xác nhận thông tin góp mặt trong dự án điện ảnh Hàn Quốc The Sword: A Legend of the Red Wolf (tạm dịch: Thanh gươm - Huyền thoại sói đỏ) do đạo diễn Kim Han Min thực hiện. Anh cũng đăng tải loạt hình ảnh về buổi đọc kịch bản cùng ê kíp đoàn phim. 

Theo Trấn Thành, bộ phim The Sword: A Legend of the Red Wolf của đạo diễn Kim Han Min lấy bối cảnh năm 668 tại vùng Liêu Đông sau khi vương quốc Goguryeo (Cao Câu Ly) sụp đổ. Chuyện phim theo chân Chil Seong (do Park Bo Gum thủ vai) - một nô lệ mất trí nhớ phải dấn thân vào đấu trường sinh tử để giành lấy thanh gươm huyền thoại.

Trấn Thành học 3 thứ tiếng để đóng 'bom tấn' với Park Bo Gum - Ảnh 2.

Hình ảnh Trấn Thành xuất hiện tại buổi đọc kịch bản, bên cạnh dàn sao Hàn

Ảnh: FBNV

Nam nghệ sĩ tiết lộ, trong dự án này, anh sẽ đảm nhận vai diễn Sol In Gwi (Tiết Nhân Quý) - tổng quản của An Đông Đô hộ phủ thuộc nhà Đường, thể hiện sức hút uy nghiêm, dẫn dắt cục diện ở phương Bắc và đấu trường sinh tử. Để hóa thân trọn vẹn vào vai diễn, Trấn Thành cho biết phải học để diễn được với ba ngôn ngữ là tiếng Trung (Hán Ngữ Cổ), tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ. 

"Thật vinh dự cho Trấn Thành khi được góp mặt trong một dự án siêu to khổng lồ như thế này tại Hàn Quốc. Thành sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể để không phụ lòng những khán giả yêu điện ảnh và khán giả tại Việt Nam thân thương đã yêu mến và tin tưởng Trấn Thành trong suốt hai thập kỷ làm nghề vừa qua", anh chia sẻ. 

Trấn Thành đóng phim cùng tài tử Park Bo Gum

The Sword: A Legend of the Red Wolf được giới thiệu là dự án được đầu tư "khủng" do đạo diễn Kim Han Min cầm trịch. Ông là tên tuổi lớn của điện ảnh xứ kim chi với nhiều tác phẩm gây tiếng vang ở phòng vé lẫn các giải thưởng: Vụ tự sát trên đảo Thiên đường, Handphone, Cung thủ siêu phàm, Đại thủy chiến, Thủy chiến đảo Hansan: Rừng trỗi dậy, Đại hải chiến Noryang - Biển chết…

Theo Soompi, The Sword: A Legend of the Red Wolf, là bộ phim hành động lịch sử lấy bối cảnh ngay sau sự sụp đổ của đế chế Goguryeo (Hàn Quốc). Phim kể về một người đàn ông bị mất trí nhớ và trở thành nô lệ trước khi tham gia một giải đấu để giành lấy thanh kiếm huyền thoại. 

Bên cạnh bảo chứng từ cái tên Kim Han Min, phim còn thu hút sự chú ý khi quy tụ dàn sao Hàn ăn khách: Park Bo Gum, Joo Won, Jung Jae Young, Lee Sun Bin… Trong đó, Park Bo Gum vào vai Chil Seong - một chiến binh bị mất trí nhớ. Vai diễn của tài tử đình đám xứ Hàn được hé lộ sẽ có những pha đấu kiếm mạnh mẽ khi nhân vật của anh biến đổi từ một võ sĩ nô lệ thành một anh hùng.

Trấn Thành học 3 thứ tiếng để đóng 'bom tấn' với Park Bo Gum - Ảnh 3.

The Sword: A Legend of the Red Wolf có sự góp mặt của Park Bo Gum, Joo Won, Lee Sun Bin...

Ảnh: FBNV

Trang tin kể trên tiết lộ The Sword: A Legend of the Red Wolf đã bắt đầu quay phim vào ngày 3.3. Trước khi tiến hành sản xuất, đạo diễn Kim Han Min và dàn diễn viên đã tập trung cho một buổi đọc kịch bản kết hợp luyện tập cả lời thoại lẫn các cảnh hành động. Hoạt động này giống như một buổi diễn tập kết hợp hành động và lời thoại, giúp câu chuyện thêm chiều sâu khi các diễn viên hóa thân vào nhân vật của mình. Qua loạt ảnh được truyền thông Hàn chia sẻ, có thể thấy Trấn Thành cũng góp mặt trong buổi làm việc quan trọng này.

