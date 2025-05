Park Bo Gum sau cơn sốt của phim 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt'

Park Bo Gum hoạt động nghệ thuật chăm chỉ trong năm nay ẢNH: INSTAGRAM PARK BO GUM

Đầu năm nay, bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When Life Gives You Tangerines) gây chú ý, nhận về phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Riêng vai diễn "người đàn ông làng chài" Yang Gwan Sik thời trẻ của Park Bo Gum cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ.

Qua nhân vật này, mỹ nam 9X chứng minh khả năng diễn xuất ngày càng hoàn thiện, truyền tải được nhiều cung bậc cảm xúc. Tại lễ trao giải Baeksang vừa qua, Park Bo Gum được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng truyền hình) nhờ vai diễn trên. Đáng tiếc, anh không thể chạm đến chiếc cúp danh giá khi đối đầu với nhiều đối thủ mạnh. Cuối cùng, ngôi Thị đế Baeksang 2025 thuộc về Joo Ji Hoon (phim Trung tâm chăm sóc chấn thương).

Khán giả đang đặt nhiều kỳ vọng vào Park Bo Gum cũng như Good Boy. Đây là tác phẩm mới nhất của Park Bo Gum sau màn thể hiện ấn tượng trong phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt ẢNH: POSTER PHIM GOOD BOY

Park Bo Gum bị 'bầm dập' trong phim mới

Sau phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, Park Bo Gum vẫn giữ được sức nóng với các bộ ảnh tạp chí nghệ thuật, khoe vẻ điển trai không góc chết và gu thời trang tinh tế. Đồng thời, anh đảm nhận vai trò dẫn chương trình The Seasons: Cantabile of Park Bo Gum của KBS và đang rục rịch tái xuất cùng dự án mới Good Boy. Tác phẩm của kênh cáp JTBC, nhưng cũng được phát hành trên cả hai nền tảng trực tuyến lớn là Netflix và Disney+ ở Hàn Quốc.

Good Boy là một bộ phim hành động hài hước, xoay quanh nhóm cựu vận động viên quốc gia Yoon Dong Joo (Park Bo Gum), Ji Han Na (Kim So Hyun), Kim Jong Hyun (Lee Sang Yi), Go Man Sik (Heo Sung Tae) và Shin Jae Hong (Tae Won Suk). Họ trở thành cảnh sát thông qua một chương trình tuyển dụng đặc biệt. Đổi huy chương lấy phù hiệu, cả nhóm bước vào một xã hội đầy rẫy tham nhũng, lừa dối và bất công.

Nam diễn viên có nhiều cảnh đánh đấm và bị "bầm dập" trong phim mới ẢNH: POSTER PHIM GOOD BOY

Trailer phim mới nhất hé lộ thêm nhiều thông tin xoay quanh nhân vật Yoon Dong Joo của Park Bo Gum. Anh từng là một vận động viên giành huy chương vàng quyền anh Olympic, nhưng đối mặt với nhiều nỗi khó khăn trong cuộc sống. Yoon Dong Joo đắn đo nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ tích cực khi đứng giữa những sự lựa chọn mang tính bước ngoặt có thể thay đổi đời mình.

Good Boy được chỉ đạo bởi Shim Na Yeon và Lee DaeII viết kịch bản. Shim Na Yeon đứng sau loạt phim ăn khách như Vén màn tội ác, Người mẹ tồi của tôi… Đặc biệt, người xem cũng kỳ vọng vào "phản ứng hóa học" giữa Park Bo Gum và Kim So Hyun trong lần hợp tác này.

Good Boy quy tụ các diễn viên quen thuộc với khán giả ẢNH: POSTER PHIM GOOD BOY

Bên cạnh Park Bo Gum và Kim So Hyun, Good Boy còn có sự tham gia của dàn sao Hàn Lee Sang Yi, Heo Sung Tae, Tae Won Suk, Oh Jung Se... Tác phẩm lên sóng từ ngày 31.5 tới.

Ngoài Good Boy, Park Bo Gum còn đang cân nhắc dự án Night Traveler (tên tạm thời), một bộ phim truyền hình do biên kịch Yoon Ji Ryeon chấp bút. Yoon Ji Ryeon là "mẹ đẻ" của loạt phim nổi tiếng như Vườn sao băng bản Hàn, Đôi mắt thiên thần, Hướng tới thiên đường…