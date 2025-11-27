Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Trấn Thành: 'Liên Bỉnh Phát như một con ‘quái vật’ trong trò chơi'
Video Giải trí

Trấn Thành: 'Liên Bỉnh Phát như một con ‘quái vật’ trong trò chơi'

Hải Yến
Hải Yến
27/11/2025 20:00 GMT+7

Trấn Thành và Quang Tuấn bất ngờ khi Liên Bỉnh Phát thi đấu sung sức tại Running Man Vietnam dù vừa phẫu thuật dây chằng, thậm chí phải thốt lên vì độ "trâu" của đàn em.

Trong phần giao lưu câu hỏi với khán giả, Trấn ThànhQuang Tuấn liên tục bày tỏ sự kinh ngạc trước sức bền của Liên Bỉnh Phát. Cả hai hài hước "kể tội" đàn em thi đấu quá sung, chạy nhảy không khác gì "quái vật" dù vừa phẫu thuật dây chằng, khiến trường quay nhiều phen bật cười.

Sự tung hứng duyên dáng của Trấn Thành, phản ứng bất ngờ của Quang Tuấn cùng tinh thần thi đấu mạnh mẽ của Liên Bỉnh Phát đã tạo nên loạt khoảnh khắc hậu trường thú vị và đầy năng lượng.

Trấn Thành: “Liên Bỉnh Phát như một con ‘quái vật’ trong trò chơi” - Ảnh 1.

Liên Bỉnh Phát trở thành tâm điểm khi liên tục bị Trấn Thành “vùi dập” để tạo mảng miếng hài hước cho chương trình

Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Để xem thêm những phân đoạn hấp dẫn của dàn cast Running Man Vietnam, mời quý khán giả đón xem chương trình On Trending trên thanhnien.vn, kênh YouTube, Fanpage Báo Thanh Niên cùng YouTube, TikTok iHay TV.

Tin liên quan

Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn sẵn sàng 'đối đầu' người bí ẩn tại trường quay ON TRENDING

Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn sẵn sàng 'đối đầu' người bí ẩn tại trường quay ON TRENDING

Đến với chương trình On Trending của Báo Thanh Niên, Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát và Quang Tuấn có thêm cơ hội để chia sẻ về những câu chuyện 'chưa kịp lên sóng' trong Running Man Vietnam.

Khám phá thêm chủ đề

Liên Bỉnh Phát diễn viên Liên Bỉnh Phát Thị đế kim chung Trấn Thành Running Man Vietnam Quang Tuấn On trending
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận