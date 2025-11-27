Trấn Thành: 'Liên Bỉnh Phát như một con ‘quái vật’ trong trò chơi'

Trong phần giao lưu câu hỏi với khán giả, Trấn Thành và Quang Tuấn liên tục bày tỏ sự kinh ngạc trước sức bền của Liên Bỉnh Phát. Cả hai hài hước "kể tội" đàn em thi đấu quá sung, chạy nhảy không khác gì "quái vật" dù vừa phẫu thuật dây chằng, khiến trường quay nhiều phen bật cười.

Sự tung hứng duyên dáng của Trấn Thành, phản ứng bất ngờ của Quang Tuấn cùng tinh thần thi đấu mạnh mẽ của Liên Bỉnh Phát đã tạo nên loạt khoảnh khắc hậu trường thú vị và đầy năng lượng.

Liên Bỉnh Phát trở thành tâm điểm khi liên tục bị Trấn Thành “vùi dập” để tạo mảng miếng hài hước cho chương trình Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

