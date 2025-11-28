Trấn Thành, Quang Tuấn rủ nhau 'kể tội' Liên Bỉnh Phát

Trong phần giao lưu tại On Trending, Trấn Thành và Quang Tuấn chia sẻ nhiều tình huống hậu trường xoay quanh Liên Bỉnh Phát. Dù thường hoàn thành tốt các thử thách, nam diễn viên vẫn bị hai đàn anh trêu vì những khoảnh khắc "làm màu", đặc biệt là các câu nói hoặc hành động khiến trường quay đứng hình, dẫn đến việc một số phân đoạn phải bị biên tập cắt trước khi phát sóng.

Quang Tuấn và Trấn Thành thoải mái tung hứng, mang đến những khoảnh khắc tương tác vui vẻ khiến trường quay rộn ràng Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

