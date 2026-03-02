Trân trọng kế thừa, phát huy di sản của Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Bí thư T.Ư Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn; Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương… và lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, lãnh đạo Quân khu 5, các địa phương.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Thủ tướng Phạm Văn Đồng thuộc lớp lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản VN, của nước VN Dân chủ Cộng hòa, trưởng thành từ thực tiễn đấu tranh cách mạng, sớm hòa mình vào phong trào yêu nước của thanh niên trí thức, được dìu dắt trực tiếp bởi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc…

Thủ tướng Phạm Văn Đồng xem trưng bày một số thuốc và dụng cụ y tế tại Hội nghị tổng kết công tác năm 1966 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 1967 của Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em (2.1966) ẢNH: TTXVN

Suốt 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách (41 năm là Ủy viên T.Ư Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành T.Ư), Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một trong những nhà lãnh đạo trực tiếp đặt nền móng cho sự nghiệp Đổi mới của toàn dân tộc trong thế kỷ 20; là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng: tận trung với Đảng, với nước, tận hiếu với nhân dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng: kiên định lý tưởng; xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; đề cao trí tuệ, tư duy đổi mới, phát triển giáo dục và văn hóa; kết hợp chặt chẽ giữa kiên định nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược; đề cao trách nhiệm nêu gương, đạo đức, tinh thần tự phê bình và phê bình.

Thủ tướng khẳng định quyết tâm trân trọng kế thừa, phát huy những giá trị, di sản to lớn mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng để lại, tiếp tục xây dựng nước VN giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Sau lễ dâng hương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trồng cây lưu niệm và tham quan Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

* Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ thị sát dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (qua Quảng Ngãi, Gia Lai), cùng đi có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và lãnh đạo các địa phương.

Thủ tướng đã kiểm tra thực tế một số hạng mục quan trọng trên tuyến như nút giao cao tốc với QL24, hầm số 1 và hầm số 2 và nghe báo cáo tiến độ thực hiện.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng), các đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như tổ chức thi công, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời lưu ý chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương cần phối hợp triển khai trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, thân thiện môi trường tại những khu vực phù hợp dọc tuyến; sớm hoàn thiện phương án tổ chức, vận hành cao tốc bảo đảm an toàn, nhất là phương án ứng phó sự cố giao thông, cứu hộ cứu nạn, quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án trước tháng 9.2026 theo hợp đồng đã ký kết.

Thủ tướng cũng yêu cầu Gia Lai và Quảng Ngãi chủ động quy hoạch không gian phát triển mới khi cao tốc thông tuyến; tái cơ cấu sản xuất, hình thành các trục, khu kinh tế, công nghiệp phù hợp, tận dụng lợi thế hạ tầng để giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, cần quan tâm đời sống người dân nhường đất, di dời tái định cư, bảo đảm nơi ở mới tốt hơn hoặc ít nhất bằng nơi ở cũ.

Cũng trong ngày 1.3, Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (Gia Lai). Dự án có tổng mức đầu tư 3.245 tỉ đồng, trong đó ngân sách T.Ư hỗ trợ 1.500 tỉ đồng, ngân sách địa phương 1.745 tỉ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2028. Công trình được thiết kế bảo đảm tiếp nhận các tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương, đồng thời có thể khai thác tàu bay Code E khi cần.

Hiện nhà thầu đã huy động khoảng 500 nhân lực cùng hàng trăm thiết bị, tổ chức 10 mũi thi công. Khối lượng đắp nền đạt khoảng 40.000 m3 mỗi ngày; lũy kế thực hiện hơn 2,1 triệu m3, giá trị khoảng 480 tỉ đồng. Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, địa phương đang phấn đấu rút ngắn tiến độ, hoàn thành vào ngày 30.6 thay vì 30.9 như kế hoạch ban đầu và đã cam kết với Thủ tướng về mốc thời gian này.

Tại công trường, Thủ tướng biểu dương tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa" của cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường; yêu cầu bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng, không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm. Thủ tướng đánh giá cao việc phân cấp cho địa phương triển khai dự án và thống nhất rút ngắn thời gian hoàn thành 3 tháng. Đồng thời, giao tỉnh Gia Lai trực tiếp quản lý, vận hành, khai thác sân bay Phù Cát, bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống dân sinh trên địa bàn.