Trận Việt Nam - Thái Lan ở Mỹ Đình diễn ra trong điều kiện thời tiết thế nào?

Trước đó, lịch thi đấu giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan vào lúc 20 giờ tối 6.9 trùng đúng vào thời điểm siêu bão số 3 (bão Yagi) ảnh hưởng dữ dội nhất tới TP.Hà Nội. Mưa to và gió dữ dội đã quần thảo nhiều tiếng đồng hồ ở Hà Nội.

Khung cảnh tan hoang bên ngoài sân Mỹ Đình sau khi bão đi qua

Rất nhiều cây xanh đã ngã đổ bên ngoài và trong khuôn viên Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

Theo ước tính ban đầu, có khoảng 17.400 cây xanh đổ gãy trên địa bàn thành phố. Ngay trong sáng 8.9, lực lượng công an, quân đội, các đoàn thể và nhiều tổ chức chính trị - xã hội cùng người dân đã chung tay cắt tỉa cây xanh, giải phóng nhiều tuyến đường bị cây đổ chắn lối đi sau mưa bão.

Trong đó, khuôn viên quanh SVĐ quốc gia Mỹ Đình cũng ghi nhận khoảng hơn 30 cây xanh bị ngã đổ, một số cây rất lớn bị bất gốc. Gió lớn cũng xô đổ hàng rào quanh sân và khiến một số tuyến đường dây kỹ thuật cùng các trang thiết bị, cơ sở vật chất khác hư hỏng. Còn bên trong sân, mặt cỏ không bị ảnh hưởng nhiều.

Một cây lớn bật gốc trong trận bão

Sân Mỹ Đình bị ảnh hưởng bởi bão ẢNH: HOÀNG QUÂN

Gió mạnh cũng khiến cơ sở vật chất bên trong nhà thi đấu hư hỏng ẢNH: HOÀNG QUÂN

Lối vào khán đài sân Mỹ Đình

Ngay khi bão đi qua và mưa ngớt, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã tổ chức dọn dẹp khẩn cấp cả trong và ngoài sân để đội tuyển Thái Lan vào sân tập luyện cũng như chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào lúc 20 giờ tối 10.9.

Các công nhân cắt tỉa nhánh cây gãy để dọn dẹp sau bão

Mặt sân không bị ảnh hưởng bởi trận bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ chiều 9 - 11.9 miền Bắc vẫn mưa rất lớn, lượng mưa từ 100 - 150 mm, có nơi trên 300 mm. Trong đó, riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 300 mm. Thủ đô Hà Nội thuộc khu vực đồng bằng Bắc bộ nên sẽ chịu ảnh hưởng hình thái thời tiết giống như khu vực này. Vì vậy, thủ đô sẽ mưa ít nhất đến ngày 11.9.

Chiều nay đội tuyển Thái Lan đã có buổi tập trên sân Mỹ Đình

Sau khi khởi động thì trời đổ mưa khá lớn

HLV Ishii kiểm tra điều kiện sân

Như vậy, rất có khả năng trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra dưới mưa. Các khán giả đến sân theo dõi trận đấu nên chuẩn bị các phương án di chuyển phù hợp và thiết bị cần thiết để giữ an toàn và đúng quy định của SVĐ cùng BTC.